저녁 되니 부슬비 → 30도 아래로 떨어진 광주…KIA, '사상 초유' 3일 연속 폭염 취소라니? 양팀 사령탑은 어떻게 느꼈나 [광주현장]

오후 5시를 지나면서 부슬비가 내리자 방수포를 덮어놓은 광주 기아챔피언스필드. 평소라면 경기가 시작됐을 오후 6시쯤의 기온은 30도 아래까지 내려왔다. 김영록 기자

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. KIA 이범호 감독이 경기를 준비하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

9일 수원 케이티위즈파크에서 열리는 KBO리그 KT와 키움의 경기. 인터뷰하는 KT 이강철 감독. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.09/

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[광주=스포츠조선 김영록 기자] 시즌 도중 갑작스런 3일 연속 경기 취소. 이쯤 되면 조금 걱정될 만도 하다. 날이 무척 덥긴 하지만, 흐름이 끊기니 선수들의 경기 감각이 염려되는 부분도 있다.

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4일 광주 기아챔피언스필드에서 만난 이범호 KIA 타이거즈 감독의 속내는 복잡했다.

이날 광주에서 열릴 예정이던 KIA-KT 위즈의 경기는 KIA 김도영과 KT 힐리어드의 만남으로 뜨거운 관심을 받았다. 하지만 전날 내려진 폭염 중대경보로 인해 낮 12시45분에 일찌감치 취소가 결정됐다.

그는 "지금 제일 페이스가 좋은 팀(KT 위즈) 상대로 하루 쉬어가는 거고, 선수들이 다치지 않는게 가장 중요하다. 더위 먹은 건 하루 쉬어서 안되고 며칠 간다"면서도 "뒤에 남는 경기들이 많아지니까, 걱정되는 게 사실"이라며 웃었다.

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이날 선발투수는 KIA 애덤 올러, KT 오원석의 맞대결이 예정돼있었다. 하지만 KIA가 3일 연속 올러를 밀고 가는 반면, KT는 5일 경기에 오원석을 뒤로 미루고 앨런 로건을 내세우기로 했다.

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이범호 감독은 "외국인 투수들이 한번이라도 더 던지게 하고 싶다. 일단 KT 상대로는 올러-네일이 나간다. 그래야 다음주 올러, 다다음주 네일이 2번 나가니까"라며 "시라카와가 7일에 등판하지 않을까"라고 덧붙였다.

22일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 김도영이 타구를 날리고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.22/

경기 감각의 아쉬움에 대해서는 "올스타 휴식기 하고도 타격감이 괜찮던데, 선수들이 알아서 잘 준비할 거다. 만나는 투수가 중요한 것 아니겠나"라며 웃었다.

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거듭된 폭염 취소에 대해서는 "날씨가 점점 뜨거워지고 있는데, 어떻게 바뀌어야할지 고민이 많다. 선수도 선수고, 팬들도 걱정된다. 사람이 다치지 않는게 가장 중요하지 않을까"라고 돌아봤다.

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이날 경기는 낮 12시 45분에 일찌감치 취소됐다. KBO는 "기상청의 폭염 특보 발효 기준에 따라 경기 지연 개최 및 취소 여부를 결정한다. 경기장이 속한 지역에 폭염경보(체감 35도 이상, 2일 이상 지속) 이상이 발효될 경우, 홈 구단의 의견을 반영해 최대 1시간까지 경기 지연 개최가 가능하다. 폭염중대경보(체감 38도, 최고기온 39도 이상)가 예상되면 당일 오후 1시 전까지 경기 취소를 결정할 수 있으며, 폭염중대경보가 발효될 경우 안전을 최우선으로 고려해 경기를 취소할 예정"이라고 설명했다.

하지만 이날 오후 5시부터는 비가 예보된 상황. 오후 6시 상황을 보면 부슬비가 살짝 내리긴 했지만, 잔디가 젖는 정도에 그쳤다. 기온은 28.8도까지 떨어졌다.

이범호 감독은 "언제 오늘 경기를 취소해야한다고 결정을 내리는게 어려운 일 아닌가. 특히 지금 우리랑 NC(다이노스)는 3일 연속 취소인데, 아직 경험해본 적 없는 상황이니까, 일단 올시즌은 이렇게 가고, 끝나고 다시 이야기를 해봐야하지 않을까"라고 말을 아꼈다.

21일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 두산의 경기. KT 힐리어드가 타격을 하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.21/

KT는 후반기 12승1무1패, 파죽지세의 흐름을 이어가는 와중에 하루를 쉬어가게 됐다. 특히 소형준-오원석-박영현이 한꺼번에 빠지는 9월 아시안게임을 고려하면 지금 1경기라도 더 치러야하는 상황이니 아쉬울 수밖에 없다.

이강철 KT 감독은 "앞서 우리도 부산-창원 경기 하지 않았나. 지난 주말은 취소될만한 날씨였다고 생각한다"면서도 "낮에는 무슨 호주 사막 같은 바람이 부는데, 그래도 6시반쯤 되면 숨이 좀 쉬어지더라"라며 못내 아쉬움을 드러냈다.

선발 로테이션에 대해서는 "내일 로건이 등판하면 다음주에 로건을 주2회 쓸수 있다. (새 외국인 투수)데이비스 대니엘은 오는 7일에 첫등판할 예정"이라고 설명했다. 오원석은 아예 9일로 등판을 미뤘다.

이강철 감독은 "순리대로 해야한다. 절대 역행하면 안된다. (KBO가)쉬는 게 좋겠다 하면 쉬고, 경기해도 되겠다 하면 경기하면 되는 것"이라고 거듭 강조했다.

광주=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com