'역대 최초' KIA, 폭염 강제 휴식 전환점 되나…"원래 나한테 오는데" 좌절한 1선발 부활 절실하다

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 패한 KIA 올러가 아쉬워하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

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[스포츠조선 김민경 기자] "원래 안 좋거나 그러면 나한테 와서 이야기하는데…."

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이범호 KIA 타이거즈 감독은 후반기 들어 페이스가 뚝 떨어진 아담 올러를 신경 쓰고 있다. 올러 스스로 위축된 태도를 보이고 있기 때문.

올러는 후반기 3경기에서 3패, 10⅓이닝, 평균자책점 13.06으로 부진했다. 지난달 28일 대구 삼성 라이온즈전에서는 1이닝 8실점으로 무너졌다. 몸에 이상이 생긴 게 아닌가 의심이 들 정도로 믿기지 않는 결과였다.

올러는 지난해 전반기 막바지 팔꿈치 염증이 발견돼 거의 2개월을 이탈한 전력이 있다. 그래서 이 감독은 올해는 전반기를 마치기 전에 일찍 엔트리에서 빼면서 올스타 휴식기까지 열흘 정도 푹 쉴 수 있도록 배려했다. 그래서인지 구속은 떨어지지 않았는데, 공이 쉽게 맞아 나가고 있다.

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전반기까지는 투수 트리플크라운도 가능한 페이스였기에 믿기지 않는 후반기 부진이다. 올러는 전반기 16경기에서 9승5패, 99⅓이닝, 108삼진, 평균자책점 2.36으로 맹활약했다. 제임스 네일이 시즌 초반 고전할 때 올러가 1선발 임무를 해줬기에 KIA 선발진이 무너지지 않고 버틸 수 있었던 게 사실이다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. KIA 네일, 황동하, 올러가 더그아웃에 들어서고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

4일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기. 한화 선수단이 훈련이 진행되는 사이, 폭염에 대비해 구장 관리요원들이 그라운드에 물을 뿌리는 작업을 하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.04/

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이 감독은 "올러가 (경기 내용이) 안 좋거나 그러면 나한테 와서 이야기하는데, 화요일(지난달 28일)은 던지고 나서 나한테 안 오더라. 휴식을 줘서 팔이나 몸에 문제는 없다. 전력분석파트에서 올러랑 많이 대화를 나눈 것 같다"며 달라질 다음 경기 투구 내용을 기대했다.

KIA는 최근 한반도의 기록적인 폭염 탓에 강제 휴식을 취하고 있다. 지난 1일과 2일 창원 NC 다이노스전, 4일 광주 KT 위즈전까지 3경기가 연달아 폭염으로 취소됐다. 특정 구단이 3경기 연속 폭염으로 경기를 치르지 못한 사례는 이전에 없었다. NC 역시 4일 잠실 두산 베어스전이 폭염으로 취소돼 KIA와 함께 3경기 연속 휴식을 취하게 됐다.

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올러는 폭염 변수가 없었다면 지난 2일 창원 NC전에 선발 등판할 예정이었다. 1일 폭염 취소가 결정되면서 이 감독은 올러의 등판을 4일 KT전으로 미뤘고, 이날 경기마저 취소되자 5일 KT전도 올러를 내보내기로 했다.

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현재 리그 1위인 KT는 샘 힐리어드, 안현민 등을 주축으로 엄청난 화력을 자랑한다. 1선발답게 KT와 정면 승부해 주길 사령탑은 기대하고 있다.

올러는 전반기 막판에 이어 또 한번 일주일의 긴 휴식을 얻은 효과를 바로 볼 수 있을까.

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. KIA 올러가 역투하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com