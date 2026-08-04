'1이닝 8실점 → ERA 13.06' 악몽처럼 무너진 KIA 에이스…"더위에 약한 선수 아냐" 문제가 뭘까? 이범호 감독이 직접 답했다 [광주포커스]

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 1회에만 8실점을 허용한 KIA 선발 올러가 아쉬워하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. KIA 이범호 감독이 경기를 준비하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

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[광주=스포츠조선 김영록 기자] "텍사스 출신 선수인데 더위 문제는 아닌 것 같다."

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4⅓이닝 3실점, 5이닝 4실점, 급기야 1이닝 8실점 경기까지 나왔다. 후반기 평균자책점이 무려 13.06에 달한다.

KIA 타이거즈 '에이스' 올러의 성적이라곤 믿기 힘들 정도다.

올러가 흔들리면 KIA도 흔들린다. 전반기 막판 휴식까지 줬는데, 올스타 휴식기 이후 등판한 7월 3경기에서 모두 패전을 기록했다.

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4일 광주 기아챔피언스필드에서 만난 이범호 KIA 감독은 올러의 갑작스런 부진에 대해 "작년이나 올해나 100이닝 언저리에서 부침이 있다. 올해 2년차인데 적응 문제는 아니다"라고 답했다.

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이어 "어떻게 1년 내내 일정하게 던질 수 있겠나. 오히려 9월에 페이스가 떨어지는 것보단 지금 좀 부침을 겪고 나아지는 게 낫다. 심플하게 가겠다. 한번 올라오기만 하면 쭉쭉 밀고갈 투수"라며 신뢰를 표했다.

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 패한 KIA 올러가 아쉬워하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

더위가 아니라면 갑자기 흔들리는 이유가 뭘까. 이범호 감독은 "팔 각도가 조금 낮아진 영향이 있는 것 같다"고 답했다.

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"올스타 휴식기가 끝난 뒤부터 팔 각도가 조금 내려왔다. 원래 슬러브라던지, 회전이 많은 공을 던지는 투수다보니 팔 각도에 따라 볼 무브먼트 자체가 달라질 수 있다. 그런 부분에 대해 올러 본인에게도 알려줬다. KT가 워낙 타선이 좋은 팀이니까, KT 상대로 던지는 걸 한번 지켜보겠다. KT 상대로 5~6이닝, 퀄리티스타트(선발 6이닝 이상 3자책 이하)까지 해준다고 하면 큰 문제 없을 거라고 본다."

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이범호 감독은 "그만큼 올러와 네일의 중요성이 크다는 뜻이다. 대화 많이 하고 있다. 우리 선수들을 믿고가겠다"라고 강조했다.

KIA 투수들은 '경기 불가' 판정이 뜬 그 뜨거웠던 창원에서도 그라운드에 나와 몸을 풀었다. 이날도 몇몇 선수들이 숨막힐 듯한 더위 속에도 그라운드로 나와 캐치볼을 하는 모습이 있었다.

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 1회에만 8실점을 허용한 KIA 선발 올러가 아쉬워하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

이범호 감독은 "사실 타자들은 실내 배팅하고 캐치볼만 해도 충분한데, 투수들은 밖에서 던지는 걸 중요하게 생각한다. 예민한 부분"이라며 "특히 불펜들은 매일 캐치볼을 해야 감각이 떨어지지 않는다. 외국인 선수들이 선발 등판을 준비하는 루틴 중에도 그라운드에서 공을 던지는 절차가 있다. 오늘은 취소 결정이 내려진 뒤에 일찌감치 웨이트트레이닝을 했고, 투수들은 밖으로 나가서 공을 던졌다"고 설명했다.

광주=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com