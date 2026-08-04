"좋은 결정구 가졌다" 다저스맨 공백 채운 대니엘, 조심스레 커진 기대감 "포수들 평가 좋아" [광주포커스]

불펜피칭 후 감독 및 코치진과 대화중인 대니엘. 사진제공=KT 위즈

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[광주=스포츠조선 김영록 기자] KT 위즈 새 외국인 투수 데이비스 대니엘을 향한 기대감이 커지고 있다. '투수 장인'의 평가는 '낫 배드'다.

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4일 광주 기아챔피언스필드에서 만난 이강철 KT 감독은 대니엘에 대한 질문에 "말하기가 조심스럽다"면서도 "생각보다 좋은 부분이 있다"며 웃었다.

"구위형과 제구형 투수가 있었는데, 내가 제구형을 택했다. 제구 되면서 꾸준히 퀄리티스타트(선발 6이닝 이상 3자책 이하) 해주기만 바랄 뿐이다. 요즘 타자들 컨디션이 괜찮으니까, 어느 정도 맞춰가면서 경기를 만들 정도면 더이상 바라지 않는다."

대니엘의 첫 등판은 오는 7일 수원 롯데 자이언츠전으로 예정돼있다. 퇴출된 맷 사우어가 던지던 로테이션을 지난 1일 배제성이 채웠고, 자연스럽게 대니엘이 들어가는 흐름이다.

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"일요일까지 미룰까 생각도 했는데, 괜찮은 것 같다. 거기서 80개까지 던지고 왔다고 한다"고 설명하는 이강철 감독의 입가에 살짝 미소가 어렸다. "좋은 결정구를 가졌더라"는 속내도 비쳤다.

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"내가 본 영상이 대니엘의 컨디션이 조금 떨어져있을 때 찍은 것 같다. 구속이 지금보다 좀 적게 나온 감이 있다. 지금은 그보단 조금 더 나올 것 같다. 오늘 면담하고 피칭 디자인 이야기하는데, 좌타자-우타자 상대법 이야기하는 것도 자신감이 있다. 포수들 말로는 릴리스 포인트가 상당히 좋다고 한다. 이만큼 끌고 나와서 바로 앞에서 던지는 느낌이 난다고 하더라."

이날 대니엘은 KT 선수단 합류 후 첫 불펜투구를 가졌다. 포심, 투심, 컷패스트볼, 체인지업, 스위퍼, 커브 등 다양한 구종을 던졌다. 직구 최고 구속은 145㎞, 총 30개의 공을 던졌다.

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대니엘은 "멀리 날아왔지만, 첫 불펜피칭이 생각보다 좋아서 만족한다. 포수들과 계속 많은 대화를 하며 좋은 방향으로 나아가보겠다"고 강조했다.

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광주=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com