서른다섯에 '스피드업' 이게 가능해? 삼성 우완 이승현, 7월에만 5홀드→'올곧은병원 월간 MVP' 선정

25일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 이승현이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.25/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈 베테랑 우완 투수 이승현(35)이 구단 자체 선정 7월 월간 MVP에 선정됐다.

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삼성은 4일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 한화 이글스와의 홈경기에 앞서 '올곧은병원 7월 월간 MVP' 시상식을 진행했다. 이날 시상식에는 올곧은병원 임경환 원장이 직접 참석해 이승현에게 상장과 소정의 병원 상품권을 전달했다.

이승현은 지난 7월 한 달 동안 총 11경기에 구원 등판해 1승 0패 5홀드, 평균자책점(ERA) 3.00을 기록하며 삼성의 허리를 든든하게 지켰다. 승부처마다 마운드에 올라 상대 타선을 효과적으로 봉쇄하며 팀이 치열한 순위 싸움을 이어가는 데 핵심적인 역할을 해냈다.

사진제공=삼성 라이온즈

2010년 프로에 입단해 통산 480경기가 넘는 마운드 경험을 쌓아온 베테랑 이승현은 올 시즌에도 삼성 불펜진의 핵심 계투요원으로 맹활약 중이다. 올시즌 직구 스피드를 3~4㎞ 늘린 이승현은 7월 들어 특유의 날카로운 제구와 위기관리 능력이 빛을 발하며 안정감을 더하고 있다.

MVP를 수상한 이승현은 "좋은 상을 받게 되어 영광이고, 마운드에서 내 역할을 충실히 하려고 노력한 점이 좋은 결과로 이어진 것 같다"며 "더운 날씨 속에서도 함께 고생하는 동료들과 응원해 주시는 팬 여러분께 감사드리며, 앞으로도 팀이 필요한 순간마다 올라가 완벽하게 막아낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 소감을 밝혔다.

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삼성 라이온즈는 올곧은병원과 함께 매월 팀 발전에 가장 크게 기여한 투수 및 타자를 선정해 월간 MVP 시상식을 진행하고 있다.

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정현석 기자 hschung@sportschosun.com