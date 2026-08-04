'하, 안 풀리네' 갈 길 바쁜 LG 대형 악재...웰스, 타구 맞고 긴급 교체 [인천 현장]

4일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 3회말 2사 LG 선발 웰스가 SSG 박성한 강습 타구에 맞은 뒤 교체되고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.04/

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[인천=스포츠조선 김용 기자] 하, 안 풀리네.

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갈 길 바쁜 LG 트윈스에 악재가 발생했다. 선발 웰스가 타구에 맞아 조기 교체 된 것이다.

웰스는 4일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스와의 주중 3연전 첫 번째 경기에 선발로 등판했다.

팀도 지난 주말 두산 베어스와의 3연전에서 1무2패로 열세였고, 웰스 본인도 최근 3경기 연속 5실점 이상 대량 실점을 해 반등이 필요한 상황.

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웰스는 1회 전의산에게 선제 투런포를 허용했지만, 2회를 삼자범퇴 처리하고 3회도 2사까지 잘 잡았다.

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하지만 여기서 사고가 터졌다. SSG 2번 박성한이 웰스의 공을 받아쳤는데, 강한 타구가 웰스의 오른 종아리 아랫 부분을 강타한 것. 미처 피할 새도 없었다.

맞자마자 웰스는 엄청난 고통을 호소하며 그라운드를 뒹굴었다. 즉시 트레이너가 올라 웰스의 상태를 살폈고, 벤치에 더 이상 경기가 안 된다는 사인을 보냈다.

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LG는 급하게 박시원을 마운드에 올렸다. 웰스가 그렇게 무너지는 흐름이 아니었기에, 몸이 제대로 풀리지 않았을 상황에 공을 던지게 됐다.

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한편 박성한은 1루에 도착하자마자 마운드쪽으로 와 웰스의 상태를 살폈다. 미안해서 어쩔 줄 몰라하는 모습. 웰스가 그런 박성한을 보고 먼저 괜찮다는 제스처를 보냈다. 박성한도 사과의 표시를 했다.

LG 관계자는 "웰스는 오른쪽 종아리 부위 타박으로 아이싱 처치를 받고 있다. 당장 병원 검진 계획은 없다"고 밝혔다.

인천=김용 기자 awesome@sportschosun.com