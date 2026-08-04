적시타 하나도 안 맞고 3실점? 아깝다! 양창섭, 46구 완벽투→신중함이 부른 '5회 잔혹사'

4일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기. 5회초 2사 1,2루 양창섭이 이원석을 사구로 내보내며 아쉬워하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.04/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈의 '후반기 1선발' 양창섭이 4회까지 완벽에 가까운 피칭을 선보이고도, 순간의 판단 미스로 패전 위기에 몰렸다.

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선취점을 내주지 않기 위한 지나치게 신중한 피칭이 독이 됐다. 제구 난조에 발목을 잡히며 아쉬움을 남겼다.

양창섭은 4일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 한화 이글스와의 주중 첫 경기에 선발 등판, 4⅔이닝 2안타 4사구 6개, 4탈삼진 3실점을 기록했다.

지난달 29일 KIA전 1회 6실점의 충격을 딛고 2회부터 6회까지 5이닝을 무실점으로 막아내며 박진만 감독의 굳건한 신뢰를 얻었던 양창섭.

4일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기. 5회초 양창섭이 마운드를 내려가고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.04/

이날 경기 초반 모습은 왜 그가 삼성의 '후반기 1선발'인지 증명하는 듯했다.

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양창섭은 공격적인 투구로 한화 타선을 빠르게 요리했다. 1회초 1사 후 페라자에게 안타를 허용했으나 포수 김도환의 전광석화 같은 2루 도루저지로 주자를 지웠다. 2회와 3회는 단 1개의 출루도 허용하지 않고 연속 삼자범퇴로 깔끔하게 막아냈다. 4회 무사 1, 2루 위기 역시 문현빈을 3-6-1 병살타로 처리하며 4회까지 단 46구만 던지며 무실점 역투를 이어갔다.

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고비는 0-0의 팽팽한 균형이 이어지던 5회에 찾아왔다. 선제 실점을 하지 않으려는 지나친 신중함이 독이 됐다.

4일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기. 4회초 무사 1,2루 양창섭이 문현빈을 병살로 잡아내고 있다. 내야땅볼을 유도한 뒤 1루 베이스커버에 나선 양창섭의 모습. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.04/

선두타자 노시환에게 펜스를 맞고 나오는 2루타를 맞은 양창섭은 1사 3루에서 허인서를 슬라이더 유인구로 삼진 처리하며 한숨을 돌렸다.

그러나 2사 3루 이도윤 타석부터 제구가 급격히 흔들렸다. 이도윤을 볼넷으로 보내 만든 2사 1, 3루, 심우준의 타석에서 커브를 던지다 폭투가 나오며 허무하게 선제점을 허용했다.

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이후 신중하게 피칭하다 심우준에게 볼넷, 이원석에게 몸에 맞는 공을 내주며 2사 만루 위기에 몰렸다. 페라자를 상대로 2스트라이크를 먼저 잡고도 볼 4개를 연속으로 던지며 밀어내기 볼넷으로 두 번째 실점을 했다.

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결국 딱 한 고비를 넘지 못한 양창섭은 투구수 75구 상태에서 마운드를 이승현에게 넘겼다. 급히 등판한 이승현마저 문현빈에게 밀어내기 볼넷을 허용하며 양창섭의 실점은 3점으로 늘었다.

4일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기. 삼성 양창섭이 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.04/

단 한 개의 적시타도 맞지 않고 4사구 4개와 폭투 1개로 3점을 내주는 아쉬운 순간이었다.

선두 KT를 바짝 추격해야 하는 삼성과 주중 첫 경기를 반드시 잡아야 했던 양창섭. 4회까지의 눈부신 완벽투에도 불구하고 5회 찾아온 딱 한차례 고비를 넘지 못했다. 아쉬운 마침표였다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com