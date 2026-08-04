'KKKKKK' 로드리게스QS·황성빈·레이예스·노진혁 멀티히트…롯데, 키움에 3대2 진땀승 [부산 리뷰]

부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

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[부산=스포츠조선 고재완 기자] 롯데 자이언츠가 선발 엘빈 로드리게스의 퀄리티스타트(QS) 호투와 황성빈, 빅터 레이예스, 노진혁의 멀티히트를 앞세워 키움 히어로즈를 상대로 3대2 진땀승을 거뒀다.

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이날 승부는 선발 투수들의 호투와 위기관리 능력이 빛난 팽팽한 투수전 양상으로 전개됐다.

롯데 선발 로드리게스는 6이닝 동안 3안타 2볼넷 6탈삼진 2실점으로 QS를 달성하며 승리 투수가 됐다. 5회까지는 단 60구만 던지며 1실점으로 완벽에 가까운 피칭을 펼쳤다. 6회 들어 제구가 다소 흔들리며 볼넷과 실책 여파로 31개의 공을 던지며 1실점했으나, 마지막까지 마운드를 지켜내며 퀄리티스타트를 완성했다.

키움 선발 하영민은 5이닝 9안타 2볼넷 3탈삼진 3실점을 기록했다. 2회를 제외한 매 이닝 주자를 출루시키는 위기를 맞았지만, 특유의 노련한 위기관리 능력으로 3실점으로 막아내며 제 역할을 다했다.

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선취점은 1회 롯데의 공격에서 나왔다. 톱타자 황성빈이 우전 2루타로 포문을 열었고, 후속 나승엽이 깔끔한 적시타를 터뜨리며 손쉽게 1대0 리드를 잡았다.

대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com

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키움도 순순히 물러서지 않았다. 4회초 투수 실책으로 출루한 서건창이 추재현의 우전 안타 때 3루까지 나아갔고, 맷 데이비슨이 삼진으로 물러났으나 안치홍의 3루 내야안타가 터지며 1대1 동점을 만들었다.

롯데는 4회 곧바로 다시 리드를 되찾아왔다. 2사 후 노진혁과 전민재의 연속 안타에 이어 손성빈이 볼넷을 얻어내 2사 만루 찬스를 만들었다. 여기서 하영민의 제구가 급격히 흔들리며 황성빈이 풀카운트 승부 끝에 밀어내기 볼넷을 골라내 2대1을 만들었다.

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5회에도 롯데는 기세를 이어갔다. 좌중간 2루타로 출루한 레이예스가 한동희의 2루 땅볼 때 3루까지 갔고, 고승민이 중전 적시타를 쳐내며 3대1로 격차를 벌렸다.

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키움의 저력도 매서웠다. 6회 2사 후 추재현이 로드리게스와의 10구까지 가는 끈질긴 승부 끝에 볼넷을 골라냈다. 이어 데이비슨이 2루수 실책으로 출루한 2사 1, 2루에서 안치홍이 중전 적시타를 터뜨려 3대2까지 바짝 턱밑 추격을 감행했다. 이후 양팀 불펜진이 단 1점도 허용하지 않으며 롯데가 1점 차 리드를 지켜내 진땀 승리를 확정 지었다.

잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

고재완 기자 star77@sportschosun.com