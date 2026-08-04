27구 던지게 했는데 6회에도 올라왔다? 삼성 계책 무너뜨린 왕옌청의 106구 '10승 투혼', 한화 3연패 탈출[대구리뷰]

4일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기. 4회말 디아즈가 왕옌청에 헛스윙 삼진을 당한 후 아쉬워하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.04/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]한화 이글스가 왕옌청의 눈부신 선발 역투에 힘입어 삼성 라이온즈를 꺾고 3연패에서 탈출했다.

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한화는 4일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈전에서 4대1로 승리했다.

선발 왕옌청의 눈부신 호투가 빛났다.

6이닝 동안 106개의 공을 던지며 3안타 2볼넷 7탈삼진 무실점 역투를 펼쳤다.

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최고 151km에 달하는 강력한 직구와 함께 스위퍼, 직구보다 10km 느려 타이밍을 빼앗는 포크볼, 투심, 커브 등 그야말로 '팔색조' 변화구를 자유자재로 구사하며 삼성 타선을 무력화했다.

4일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기. 5회초 삼성 우익수 김성윤이 한화 노시환이 친 타구를 잡기 위해 점프했으나 잡지 못하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.04/

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타선에는 노시환이 있었다.

한화는 0-0으로 팽팽하던 5회초 선두 타자 노시환의 오른쪽 펜스 직격 2루타로 찬스를 열었다.

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후속타 불발로 무산되는 듯 했던 찬스는 2사 1,3루에서 삼성 선발 양창섭의 폭투로 선취점을 얻었다. 이어진 4사구로 만든 2사 만루에서 페라자 문현빈의 연속 밀어내기 볼넷으로 3-0.

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왕옌청은 5회말까지 92구를 던지며 6회 등판이 불투명 했다.

4일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기. 8회초 1사 1루 채은성 타석때 1루주자 노시환이 2루 도루에 성공한 후 공이 빠진 사이 3루로 내달리고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.04/

혹서기 주 2회 등판 부담 속에도 왕옌청은 팀의 3연패를 끊기 위해 6회말에도 마운드에 올랐다.

선두타자 김성윤을 삼진으로 돌려세우며 9타자 연속 범타 행진을 이어간 왕옌청은 구자욱에게 우익선상 2루타를 내주며 잠시 흔들리는 듯했다.

하지만 최형우를 땅볼, 전병우를 3루 직선타로 처리내며 106구 만에 6이닝 무실점의 완벽한 피칭을 마무리 했다. 지난달 23일 광주 KIA전 이후 3경기 연속 퀄리티스타트 행진과 함께 파죽의 3연승으로 KBO리그 21경기 만에 대망의 10승 고지를 정복했다.

4일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기. 3회말 2사 1,2루 왕옌청이 최형우를 외야 플라이로 잡아내 무실점 이닝으로 끝낸 뒤 기뻐하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.04/

불펜 1위 삼성은 선발 왕옌청의 투구수를 최대한 늘려 최하위 한화 불펜진을 상대로 후반에 승부를 걸려고 했다.

5회말 공격 전 무라카미 코치 미팅 후 3명의 타자가 무려 27개의 공을 던지게 했다. 하지만 예상과 달리 왕옌청은 6회에도 마운드에 올랐고, 삼성 중심타선을 상대로 실점하지 않았다.

불펜 승부수도 통하지 않았다.

한화는 7회 장유호, 8회 조동욱, 9회 박상원을 차례로 투입해 승리를 완성했다.

오히려 한화 타선이 삼성불펜으로부터 추가점을 뽑아냈다. 3-0으로 앞선 8회초 강백호의 볼넷에 이은 폭투로 만든 1사 2루에서 노시환의 적시타로 쐐기를 박았다. 이 적시타로 멀티히트를 기록한 노시환은 시즌 100번째 안타로 2021년부터 6시즌 연속 100안타(73번째) 기록을 달성했다.

삼성은 0-4로 뒤진 9회말 2사 후 디아즈의 적시타로 영봉패를 면하는데 만족해야 했다.

2위 삼성은 이날 패배로 광주 KIA전 폭염 취소로 하루를 쉰 선두 KT 위즈와 격차가 1.5게임 차로 멀어졌다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com