"로드리게스 선발투수 역할해줘…필승조 투수 실점 막아 승리했다" [부산 승장]

인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com

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[부산=스포츠조선 고재완 기자] 키움 히어로즈와의 진땀 나는 1점 차 승부 끝에 3대2 승리를 거둔 롯데 자이언츠 김태형 감독이 선발 엘빈 로드리게스의 퀄리티스타트(QS) 호투와 뒤를 받친 필승 불펜진의 집중력을 높이 평가했다.

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4일 부산 사직구장에서 열린 키움과의 홈경기 직 후 김태형 감독은 깔끔한 경기 운용으로 승리를 지켜낸 마운드에 깊은 신뢰를 보냈다.

이날 롯데 선발 로드리게스는 6이닝 동안 3안타 2볼넷 6탈삼진 2실점을 기록하며 QS 호투로 팀 승리의 발판을 놓았다. 5회까지 단 60구만 던지며 상대를 완벽히 압도했고, 6회 실책과 볼넷으로 맞은 위기에서도 최소 실점으로 막아내며 제 몫을 다했다.

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김 감독은 "선발 로드리게스가 6이닝 동안 2실점으로 상대 타선을 효과적으로 봉쇄하며 선발 투수의 역할을 잘 해줬다"고 칭찬했다.

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이어 6회까지 3대2로 바짝 쫓기던 상황에서 7회부터 가동된 롯데의 필승 계투진 역시 수장의 기대를 저버리지 않았다. 이이무라, 최준용, 김원중이 차례로 마운드에 올라 키움의 매서운 추격 타선을 무실점으로 잠재웠다.

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김 감독은 "뒤이어 등판한 이이무라, 최준용, 김원중으로 이어지는 필승조 투수들이 타이트한 승부처 상황에서도 집중력을 발휘하며 추가 실점 없이 막아줘 승리할 수 있었다"고 말한 후 "평일임에도 불구하고 야구장을 찾아 열띤 응원을 보내주신 팬 여러분께 진심으로 감사드린다"고 인사했다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com