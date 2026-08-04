'충격의 연속' LG의 7회와 8회, 도대체 무슨 일이...또 졌다, 8승1패 팀에게 [인천 현장]

4일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 8회초 1사 1,2루 LG 이재원이 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.04/

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[인천=스포츠조선 김용 기자] LG의 7회와 8회, 도대체 무슨 일이.

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LG 트윈스가 또 졌다. 3연패다. 상대 전적 8승1패로 압도적이던 SSG 랜더스에 당한 패배라 더욱 뼈아프다.

LG는 4일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와의 주중 3연전 첫 경기에서 8대10으로 졌다. 지난 주말 라이벌 두산 베어스 3연전 1무2패로 무너지며 분위기가 가라앉은 가운데, 자신감을 가질만한 SSG를 만나서도 치명적인 패패를 당해 한 주 시작이 꼬이게 됐다.

7회와 8회, 충격의 연속이었다.

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LG는 선발 웰스가 1회 전의산에게 선제 투런포를 맞았지만 2회를 삼자범퇴로 막고 3회도 2사까지 순조롭게 처리했다. 그 사이 타선은 2회 이주헌의 1타점 2루타로 불을 붙였다.

4일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 3회말 2사 LG 선발 웰스가 SSG 박성한 강습 타구에 맞은 뒤 통증을 호소하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.04/

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웰스가 3회 2사 후 박성한의 타구에 맞아 긴급 교체되는 사고가 있었지만, 급한 상황에서 나온 박시원이 씩식하게 공을 던져 오히려 위기 상황을 LG 흐름으로 가지고 오게 했다. 또 이날 1군에 등록된 천성호가 4회 동점 솔로포를 치며 LG가 역전 흐름을 만들었다.

그러나 SSG 고질 신인 김민준을 무너뜨리지 못한 LG. 악몽의 7회였다. 2-2로 팽팽하던 경기가 7회말 종료 후 2-9로 벌어진 것이다.

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잘 던지던 박시원이 선두 최지훈을 사구로 출루시킨 게 화근이었다. 희생번트로 1사 2루. 대타 한유섬을 박시원이 내야 땅볼로 잘 잡아내며 위기를 넘기는 듯 했다.

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하지만 박시원이 2사라 굳이 주자를 묶지 않아도 되는 상황에서 2루 견제를 하다 공을 중견수 방향으로 날리는 실책을 저질렀다. 비극을 암시하는 듯한 장면. 그리고 정준재에게 통한의 1타점 적시타를 맞았다.

4일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 7회말 2사 1,2루 SSG 김재환이 스리런포를 날린 뒤 정준재, 박성한과 하이파이브를 하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.04/

여기서부터 경기가 완전히 요동쳤다. 박시원도 당황했는지 그 좋았던 제구가 흔들리며 박성한에게 볼넷을 내줬다. 그러니 LG 벤치에서 투수 교체를 하지 않을 수 없었다.

김진수 등판. 타석에는 김재환. 풀카운트 승부. 2S을 먼저 잡고 연속 볼 3개를 던진 게 너무 아쉬웠다. 여기저기 사방으로 날렸다. 여기서 베테랑 김재환의 노림수가 좋았다. 어쩔 수 없이 스트라이크를 잡기 위해 던진 한가운데 포크볼 실투를 제대로 잡아당겼다. 시즌 17호 홈런. 70개 안타 중 17개가 홈런이라니 대단한 홈런 순도.

정신을 차리지 못한 김진수는 전의산에게 볼넷, 오태곤에게 안타를 허용했다. LG 벤치는 어쩔 수 없이 김진수로 밀고 나갔다. 결정타가 나왔다. 조형우까지 중앙 펜스를 넘기는 스리런 홈런을 쳐냈다.

LG 벤치는 백승현을 투입해 겨우 타자 일순 이닝을 끝냈다. 포성만 남은 그라운드는 LG엔 너무 참혹했다. SSG에는 축제.

4일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 7회말 2사 1,2루 SSG 조형우가 스리런포를 날린 뒤 오태곤, 전의산과 하이파이브를 하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.04/

그냥 졌다면 덜 아쉬웠을까. 이에 뒤질세라 LG도 기적의 8회를 만들어보기 위해 애썼다. 문정빈의 적시타, 대타 이재원의 스리런 홈런이 터져 6-9가 됐을 때만 해도 '내일의 희망을 쐈구나' 정도였다. 그런데 이영빈 안타, 천성호 사구, 대타 박동원의 볼넷으로 만루 찬스가 만들어지자 조용하던 3루쪽 LG 팬들이 타오르기 시작했다.

염경엽 감독은 이 장면에서 아껴뒀던 문보경 카드를 꺼내들었다. 최근 극심한 침체로 선발에서 제외된 간판 타자. 역시 스타는 중요할 때 가만히 있지 못했다. 2타점 적시타로 경기를 8-9로 만들었다. 김민의 147km 투심패스트볼이 나쁘지 않았다. 낮게 잘 깔려들어왔다. 욕심내지 않고 툭 밀어친 문보경의 집중력을 칭찬해야 했다.

4일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 8회초 1사 만루 LG 문보경이 적시타를 날린 뒤 환호하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.04/

포기해도 이상하지 않을 경기가, 역전까지 노려볼 수 있는 경기로 변했다. 하지만 믿었던 홍창기와 신민재가 연속 땅볼로 물러나며 동점, 역전은 만들어내지 못했다. 이 방망이가 진작에 터졌으면 어땠을까 너무도 아쉬움이 남을 경기. 찬스에서 상대를 무너뜨리지 못한 대가, 8회말 쐐기점 헌납이었다.

SSG는 마무리 조병현 카드가 있지만, 끝까지 김민으로 위기의 8회를 끝낸 이숭용 감독의 뚝심이 대단했다. 그 덕에 조병현이 9회 한결 가벼운 마음으로 마운드에 오를 수 있었다.

인천=김용 기자 awesome@sportschosun.com