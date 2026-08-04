CPR로 의식 회복한 온열 질환 팬, 끝이 아니었다...경기 종료 후 또 실신 환자 발생 [인천 현장]

4일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 9회초 1루 관중석에서 온열질환자가 발생하자 심판이 경기를 중단하고 있다. 119구급대가 출동해 응급처치를 하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.04/

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[인천=스포츠조선 김용 기자] 겨우 위기를 넘겼는데, 또 관중이 실신하는 사고가 발생했다.

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LG 트윈스와 SSG 랜더스의 경기가 4일 인천 SSG랜더스필드에서 열렸다. 이날 랜더스필드는 오후 6시에도 기온이 34일 정도로 더웠지만, 폭염 중대 경보가 발표되지 않은 이유로 경기가 진행됐다. KBO는 이날 오전 폭염에 대비해 중대 경보가 열린 지역만 경기를 취소하는 안을 발표했다. 그래서 광주와 잠실 경기가 취소됐다.

하지만 인천은 중대 경보까지 가는 데 온도가 1~2도 부족해 폭염 경보였다. 원칙이고 매뉴얼이니 경기가 열렸다.

문제는 오후 10시경 9회초가 시작될 즈음이었다. 1루쪽 응원단석 옆 관중석에서 웅성웅성하는 모습이 보였다. 그리고 심판진이 경기를 위해 그라운드에 나온 선수들을 철수시켰다.

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한 관중이 쓰러진 것이다. 단순 부상이었다면 바로 들것 등으로 옮겨 조치를 취했을텐데, 구급대원들이 바로 이동을 시키지 못하고 거기서 천으로 가리며 응급 처치를 했으며 경기까지 중단됐다는 건 심각한 상황이 벌어진 걸로 유추할 수 있었다.

4일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 9회초 1루 관중석에서 온열질환자가 발생하자 심판이 경기를 중단하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.04/

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다행히 의식을 잃고 쓰러진 환자는 심폐소생술을 통해 의식을 회복했고, 바로 병원으로 이송됐다. SSG 관계자는 "땀을 매우 많이 흘린 상태였다. 과한 음주 등의 정황은 없었던 것으로 파악됐다. 안상현을 응원하던 게 기억의 마지막이라고 했다고 한다"고 밝혔다.

경기는 재개됐고, SSG 승리로 끝났다. 하지만 경기 후 응급 요원들이 다시 한 번 관중석으로 급하게 뛰어가는 사태가 발생했다. 경기 후 이동 과정에서 또 다른 팬이 실신한 것이다.

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열심히 응원을 하다보니, 수분이 몸에서 많이 빠져나가는 게 치명타. 그리고 경기가 점수를 계속 주고받는 치열한 내용이었기에, 정신적으로도 스트레스가 있을 수밖에 없었다. 경기 후 긴장이 풀리고, 이동을 하며 정신을 잃을 가능성이 생길 수 있다.

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SSG는 "총 25명의 온열 질환 환자가 접수됐다. 그 중 23명은 증상이 경미했고, 2명이 중한 상황이었다"고 밝혔다.

인천=김용 기자 awesome@sportschosun.com