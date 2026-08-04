이정후에 미안하지도 않나? "올해 최악의 시즌" 실패 자인한 포지 사장, 본인은 '짝수해 우승 시대' 만끽

버스터 포지 샌프란시스코 야구부분 사장이 2024년 10월 2일 오라클파크 프레스룸에서 열린 취임식에서 취재진의 질문을 듣고 있다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]샌프란시스코 자이언츠가 구단 역사상 가장 큰 폭으로 선수단을 개편했다. 트레이드 데드라인을 맞아 대형 트레이드를 5건이나 단행했다.

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내용은 이렇다.

'좌완 불펜 에릭 밀러→보스턴 레드삭스(내야수 마셀로 마이어), 외야수 엘리엇 라모스→뉴욕 양키스(좌완 헨리 라렌+내야수 케이든 켄트), 좌완 로비 레이→샌디에이고 파드리스(우완 미겔 멘데스+유격수 요니엘 에르난데스), 2루수 루이스 아라에즈+우완 케일럽 킬리언→필라델피아 필리스(우완 라몬 마르케스+우완 마티 게어), 우완 타일러 말리→애틀랜타 브레이브스(우완 앤서니 몰리나).'

주력 선수 6명을 내보내고 유망주 위주로 8명을 받았다. 전형적인 '리빌딩' 트레이드다.

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이를 주도한 인물은 버스터 포지 야구부문 사장이다.

이정후가 4일(한국시각) 텍사스전에서 8회초 우월 솔로포를 터뜨리고 있다. AP연합뉴스

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포지 사장은 4일(한국시각) 텍사스 레인저스와의 원정경기에 앞서 현지 언론들과 가진 영상 인터뷰에서 "이번 트레이드들을 어떻게 표현하든 자유지만, 굳이 리빌딩이라고 말할 필요는 없다고 본다. 분명 오늘 우리 로스터에서 메이저리거 6명을 제외했다. 우리가 올해를 포함해 최근 몇 년 동안 보여준 경기력에 만족하지 못한다는 뜻"이라며 "팬들이 즐겁게 관람할 수 있는 경기력을 만들기 위해 지속인 노력을 기울이고 있다"고 밝혔다.

대폭적인 선수단 개편 작업에 대한 총평이라고 보면 된다. 동시에 자신이 샌프란시스코 사장으로 부임한 2024년 가을 이후 주도했던 대부분의 전력 강화 작업이 실패했음을 자인한 것이기도 하다.

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그는 이어 "이번 결정들의 목표는 이런 것이다. 지금 당장 전력을 조금 줄이더라도 팬들이 좋아하고 오랫동안 자이언츠 유니폼을 입을 선수들을 영입할 수 있을까?"라고 했다. 결국 리빌딩을 의미한다.

라파엘 데버스와 엘리엇 라모스. AFP연합뉴스

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이번에 내보낸 선수 6명은 모두 팀의 투타를 대표하는 주축들이었다. 물론 아라에즈와 레이, 말리는 올시즌 후 FA가 되기 때문에 어차피 트레이드를 해야 할 선수들이었다.

그러나 라모스와 밀러, 킬리언을 트레이드한 건 아쉬움이 남는다. 최소 2~3년 동안 샌프란시스코를 이끌 중요한 자산들이었기 때문이다. 그러나 샌프란시스코는 이번 트레이드를 통해 톱클래스 유망주 선발투수들을 대거 확보했다고 자평하고 있다.

포지 사장은 마르케스에 주목했다. 그는 "마르케스는 올해 20살인데 필리스 유망주 랭킹 4위다. 우리가 올해 드래프트 1라운드에서 뽑은 잭슨 플로라와 함께 팜 선발투수 1,2위를 다툴 것으로 기대한다"고 설명했다. 마르케스는 올해 필리스 싱글A와 하이싱글A에서 12경기에 등판해 59이닝 동안 평균자책점 1.68, 93탈삼진을 올렸다.

이어 포지 사장은 "마르케스는 이번 트레이드 협상에서 우리 스카우트들이 주목했던 친구"라며 "과연 우리가 그를 얻을 수 있을지 확신할 수 없었는데 우리 팜에 오게 돼 아주 흥분된다"며 기대감을 나타냈다.

버스터 포지 사장이 지난달 30일(한국시각) 오라클파크에서 올해 드래프트 1라운드에서 지명한 투수 잭슨 플로라와 포즈를 취하고 있다. AP연합뉴스

내야수 켄트와 마이어도 흥미를 돋운다. 켄트는 샌프란시스코의 전설적인 2루수 제프 켄트의 아들이다. 마이어는 2021년 드래프트 1라운드 전체 4순위 지명 출신이다. 하지만 이들은 최소 2~3년 이후 빅리거 주축으로 올라설 재목들이지, 당장 뭔가를 기대할 수 있는 즉시 전력감은 아니다.

포지 사장은 "이번에 단행한 일련의 트레이드들은 궁극적으로 우리가 향후 몇 년 안에 다시 정상 궤도에 오를 수 있도록 발판을 마련해줄 것이라고 확신한다"며 "올해는 최악의 시즌이었지만, 우리는 여전히 우승 경쟁을 할 수 있는 팀이 될 가능성이 있다고 생각한다"고 말했다.

늘 그렇듯 '셀러(seller)'들은 향후 몇 년 뒤를 기대하라고 강조한다.

포지 사장은 선수 시절 샌프란시스코의 레전드였다. 2010년, 2012년, 2014년 '짝수해 월드시리즈 우승' 시대의 주역이었다. 그는 올해의 신인과 리그 MVP에 오르는 등 화려한 선수 시절을 보냈다. 하지만 프런트 실무 최고 책임자를 맡고 있는 지금 샌프란시스코 팬들은 '사장 포지'를 다른 눈으로 지켜보고 있다. 그래도 지난 2년간의 실패가 당장은 아니라도 언젠가는 맛볼 영광의 밑거름이 되길 기대하고 있을 것이다.

이정후는 샌프란시스코에서 우승의 기쁨을 맛볼 수 있기를 바라고 있다. AFP연합뉴스

한편, 이날 선수단에 몰아친 트레이드 광풍을 지켜본 이정후는 이날 승리 후 "오늘 클럽하우스에 와보니 엄청나게 많은 일들이 일어났더라. 야구선수라면 중심을 잘 잡고 무슨 일이 일어나는지 집중해야 한다. 그래서 오늘 좋은 결과가 나왔다고 생각한다"며 "자이언츠는 나와 계약하며 메이저리그에서 뛸 기회를 준 구단이다. 내가 메이저리그에서 성공하게 된다면 그건 자이언츠와 함께이기를 바란다"고 밝혔다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com