"SF와 끝까지" 이정후 드디어 입 열었다, 1619억 가치 인정한 팀 떠날 생각 없다

샌프란시스코 자이언츠 이정후. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 김민경 기자] "이 팀이 어디까지 갈 수 있을지 끝까지 확인해 보고 싶다."

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이정후다운 각오다. 이정후가 샌프란시스코 자이언츠의 리빌딩을 이끌게 된 소감을 밝혔다. 지난 한 달 동안 이정후와 관련된 트레이드 소문이 무성했지만, 샌프란시스코는 이정후를 필수 전력으로 판단해 끝내 묶어뒀다.

샌프란시스코는 4일(이하 한국시각) 트레이드 마감 직전 폭풍 거래를 성사시켰다. 24시간도 채 되지 않은 시간에 메이저리그 로스터에 있는 6명을 처분했다.

'타격왕' 내야수 루이스 아라에스와 우완 투수 케일럽 킬리언이 필라델피아 필리스로 갔고, 외야수 엘리엇 라모스는 뉴욕 양키스로 보냈다. 좌완 선발투수 로비 레이는 현금을 얹어 샌디에이고 파드리스로 향했고, 우완 투수 타일러 말리는 애틀랜타 브레이브스로 이적했다. 좌완 투수 에릭 밀러와 외야수 카를로스 구티에레스는 보스턴 레드삭스로 갔다.

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대신 샌프란시스코는 유망주 8명(투수 5명 포함)을 받아왔다.

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샌프란시스코 지역매체 '샌프란시스코크로니클'은 4일 '현재 샌프란시스코에는 서비스 타임이 2년 미만인 선수가 5명, 신인 선수가 7명에 달한다. 이번 트레이드로 샌프란시스코의 로스터 평균 연령은 27.3세가 됐다. 워싱턴 내셔널스와 세인트루이스 카디널스에 이어 메이저리그 3번째로 젊고, 지난해 평균 나이보다 2년 정도 어려졌다. 대학 감독으로 길고 성공적인 커리어를 쌓고 메이저리그로 막 자리를 옮긴 토니 바이텔로 감독에게는 완벽한 환경으로 보인다'고 했다.

막판 폭풍 트레이드가 진행되고 어수선한 분위기 속에서 샌프란시스코는 이날 텍사스 레인저스와 원정 경기를 치렀다.

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구단의 기대대로 이정후는 리빌딩의 주역이 될 준비가 된 모습을 보여줬다. 이정후는 2번타자 우익수로 선발 출전해 4타수 3안타(2홈런) 3타점 맹타를 휘두르며 5대1 승리를 이끌었다.

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이정후와 함께 트레이드 불가 자원으로 분류됐던 에이스 로건 웹은 6이닝 5안타 1볼넷 8삼진 무실점 완벽투를 펼쳐 시즌 7승(7패)째를 수확했다.

샌프란시스코크로니클은 '이정후는 3회와 8회에 터진 홈런을 포함해 3안타, 1타점 희생플라이, 1도루로 맹활약했다. 이정후는 5회에 작 피더슨의 타구를 조명 때문에 놓쳤는데도 불구하고 슬라이딩을 하며 그라운드에 닿기 직전 공을 낚아채는 경이로운 수비를 보여주기도 했다'고 호평했다.

이정후는 "오늘(4일) 클럽하우스에 도착했을 때 정말 많은 일이 일어나고 있었다. 하지만 야구선수로서 경기에 몰입하고 집중하려고 노력했다. 그 덕분에 좋은 결과를 얻은 것 같다"고 했다.

샌프란시스코 자이언츠 이정후. AP연합뉴스

샌프란시스코 자이언츠 이정후. AP연합뉴스

이정후는 2024년 시즌을 앞두고 샌프란시스코와 6년 총액 1억1300만 달러(약 1619억원) 대형 계약에 성공했다. 빅리그 3년차인 올해 드디어 시즌 타율 3할6리를 기록하며 타격 천재의 기량을 제대로 뽐내고 있다. 미국 언론은 이정후가 2027년 시즌 뒤에 있는 옵트아웃 옵션을 써서 일찍 FA 시장에 나온다면, 더 큰돈을 거머쥘 수 있을 것으로 예상한다.

올해 반등한 이정후를 향한 타 구단의 트레이드 관심이 클 것으로 예상됐고, 실제로 샌프란시스코 구단에 문의도 있었다. 그럴 때마다 샌프란시스코 측이 "이정후는 트레이드 대상이 아니다"고 선을 그은 것으로 알려졌다.

이정후는 "샌프란시스코는 내게 메이저리그에 올 수 있는 기회를 줬고, 그 계약을 제시해 줬다. 리그에서 성공을 거둔다면 반드시 샌프란시스코와 함께하고 싶다. 이 팀이 어디까지 갈 수 있을지 끝까지 확인해 보고 싶다"고 의리를 보였다.

샌프란시스코크로니클은 '샌프란시스코 측은 리빌딩이라 부르지 않겠지만, 이적 시장 마감 직전 '파이어 세일'은 다른 이야기를 하고 있다'고 짚었다.

버스터 포지 샌프란시스코 야구부문 사장은 리빌딩과 관련해 "어떻게 규정하든 자유다. 꼭 리빌딩이라고 말하진 않겠다. 분명 오늘(4일) 메이저리그 로스터에서 6명을 내보냈다. 메시지는 명확하다. 우리는 올해, 그리고 지난 몇 년 동안 우리가 보여준 경기력에 전혀 만족하지 못하고 있다는 것이다. 모두가 흥분해서 찾아와 볼 수 있는 팀을 계속 만들기 위해 할 수 있는 모든 것을 시도하는 중"이라고 했다.

미국 언론은 샌프란시스코가 이정후와 웹을 샌프란시스코의 투타 주축으로 삼고 리빌딩을 시도할 것으로 내다보고 있다.

샌프란시스코 자이언츠 이정후(오른쪽). AFP연합뉴스

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com