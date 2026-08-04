"홈런 맞지 말고 이겨라" 되새긴 아빠…KKKKKK→QS로 보답했다 [부산 포커스]

16일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 선발 투구하고 있는 롯데 로드리게스. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.16/

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[부산=스포츠조선 고재완 기자] "경기 전에 아들이 '홈런 맞지 말고 꼭 이기라'고 이야기하더라."

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팽팽했던 1점 차 외줄 타기 승부 속에서 사직 마운드를 굳건히 지켜낸 롯데 자이언츠 외국인 투수 엘빈 로드리게스가 승리 직후 밝힌 따뜻한 비하인드 스토리다. 아들의 귀여운 당부와 미션을 완벽히 수행해 낸 사직의 '에이스 아빠'는 팀 승리와 피홈런 0개라는 두 마리 토끼를 모두 잡고 환하게 웃었다.

로드리게스는 4일 부산 사직구장에서 열린 키움 히어로즈와의 홈경기에 선발 등판해 6이닝 3안타 2볼넷 6탈삼진 2실점 퀄리티스타트(QS) 호투를 펼치며 팀의 3대2 승리를 견인, 시즌 6승(8패)째를 거뒀다.

이날 승리의 가장 큰 정신적 원동력은 경기 전 아들이 건넨 한마디였다.

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로드리게스는 "경기 전에 아들이 '홈런 맞지 말고 꼭 이기라'고 이야기해 줬는데, 그 말이 경기 내내 계속 생각났다"라며 "다행히 홈런도 허용하지 않았고 팀도 승리해서 더욱 기쁘다"라며 아빠로서의 뿌듯함을 감추지 못했다.

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실제로 로드리게스는 키움의 불붙은 거포 타선을 상대로 단 한 개의 홈런도 허용하지 않는 구위와 정교한 제구력을 과시하며 아들과의 약속을 완벽하게 지켜냈다.

16일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 선발 투구하고 있는 롯데 로드리게스. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.16/

경기 내용면에서도 로드리게스의 특유의 공격적인 투구 성향과 긴 이닝을 책임지려는 책임감이 빛을 발했다. 5회까지 단 60구만 던지는 효율적인 피칭으로 키움 타선을 압도했다.

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그는 "오늘은 워낙 팽팽한 경기였기 때문에 매 이닝 집중력을 유지하려고 노력했다"라며 "공격적으로 승부하면서도 내 공을 믿고 자신 있게 던지는 데 집중했고, 최대한 긴 이닝을 책임지겠다는 마음으로 마운드에 올랐다"고 되짚었다.

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6회 실책과 제구 난조로 찾아온 위기 상황에 대해서도 야수들에게 공을 돌렸다. 로드리게스는 "어려운 상황도 있었지만 야수들이 좋은 활약을 해줬고, 덕분에 끝까지 안정적으로 경기를 운영할 수 있었다"라며 동료들을 향해 고마움을 전했다.

로드리게스는 "무엇보다 팀 승리에 기여할 수 있어 만족스럽고, 무더운 날씨에도 끝까지 응원해 주신 팬분들께 진심으로 감사드린다"라며 "남은 경기에서도 지금처럼 팀이 승리할 수 있도록 매 경기 최선을 다해 좋은 투구를 보여드리겠다"라고 단단한 각오를 다졌다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com