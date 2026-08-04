'다저스 연옥' 갇힌 김혜성, 또 가을야구 대주자 운명? 과연 만족해야 하나

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[스포츠조선 박상경 기자] 김혜성에겐 LA 다저스 생활이 '연옥'처럼 느껴지지 않을까.

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4일(한국시각) 메이저리그 트레이드 시장이 마감된 가운데, 김혜성의 거취엔 변동이 없었다. 지난 5월 말 트리플A 오클라호마시티 코메츠로 이동한 김혜성은 유격수 보강이 필요한 팀들의 눈에 띌 수도 있을 것이라는 예상이 있었다. 하지만 오퍼는 없었고, 김혜성은 지명 할당(DFA) 등의 조치가 없다면 다저스에서 올 시즌을 마치게 됐다.

김혜성은 현재 트리플A 52에서 타율 0.274(197타수 54안타) 1홈런 18타점 출루율 0.341, 장타율 0.340, OPS(출루율+장타율) 0.681을 기록 중이다. 미국 진출 첫 해였던 지난해(37경기 타율 0.268, 5홈런 22타점, 출루율 0.337, 장타율 0.456)과 비교하면 타율과 출루율이 높아졌으나 장타율은 큰 폭으로 낮아졌다. 2루타 숫자(8개)는 지난해(9개)와 큰 차이가 없지만, 줄어든 홈런이 장타율 하락의 원인이 됐다.

다만 이 기록으로 빅리그의 문을 노크하기엔 다저스 로스터가 너무 탄탄하다. 내야에는 무키 베츠와 토미 에드먼이 키스톤 콤비를 이루고 있고, 백업 자리에도 미겔 로하스, 키케 에르난데스가 버티고 있다. 베츠, 에드먼, 키케가 부상자 명단(IL)에 있을 때는 김혜성에게 기회가 돌아왔지만, 이들이 복귀하면서 자연스럽게 밀려났다. 김혜성을 밀어내고 개막 엔트리에 합류했던 알렉스 프리랜드도 키케 콜업에 맞춰 마이너행 통보를 받았다.

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때문에 현시점에서 김혜성의 콜업 가능성은 9월 확장 로스터 시행 이후로 맞춰지고 있다. 김혜성은 지난해 7월 어깨 통증으로 IL에 등재된 뒤 8월 재활 경기를 마치고 9월 확장 로스터 시행에 맞춰 콜업된 바 있다. 지난 시즌에는 타격보다 수비와 주루 플레이에서 높은 평가를 받으면서 확장 로스터 선택을 받았고, 포스트시즌 엔트리 합류에도 성공했다.

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하지만 올해도 이 흐름이 그대로 이어질지는 미지수. 지난 시즌과 달리 부진 속에 자리를 내주고 두 달 넘게 콜업 관련 소식은 들리지 않고 있다. 다저스의 데이브 로버츠 감독이 5월 마이너행 통보 때 프리랜드를 그대로 남겨뒀던 것을 돌아보면, 확장 로스터 기회가 오더라도 김혜성이 아닌 프리랜드 쪽으로 시선이 기울 가능성을 배제할 수 없다.

김혜성이 다저스의 40인 로스터에 이름을 올리고 있다는 건 그나마 다행스런 부분. 다저스가 당장 김혜성을 쓰진 않더라도, 전력외로 분류하고는 있지 않음을 의미하기 때문이다. 다만 기약 없는 마이너 생활을 이어가고 있는 지금의 상황이 김혜성에겐 결코 만족스러울 리 없다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com