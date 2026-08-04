'페문강' 주춤할 때 점점 커지는 '노의 존재감' "6년 연속 100안타 내게 의미가 큰 이유?"

4일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기. 8회초 1사 2루 노시환이 1타점 적시타를 치고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.04/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]한화 이글스의 해결사 노시환이 공수주에서 완벽한 존재감을 과시하며 팀의 3연패 탈출을 이끌었다.

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노시환은 4일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 원정 경기에 5번 3루수로 선발 출전해 4타수 2안타 1타점 1득점 1도루로 활약하며 팀의 4대1 승리를 견인했다.

이날 노시환의 활약은 팽팽하던 0-0 흐름을 깨트린 5회초부터 시작됐다. 선두타자로 나선 노시환은 오른쪽 펜스를 맞고 나오는 통쾌한 2루타로 물꼬를 텄다. 이후 상대 선발 양창섭의 폭투 때 홈을 밟아 결승 득점을 올렸다. 3-0으로 앞선 8회초 1사 2루 찬스에서는 깔끔한 적시타를 터뜨리며 승부에 쐐기를 박았다. 이 적시타로 멀티히트를 완성한 노시환은 올 시즌 100번째 안타를 채우며, 2021년부터 이어온 '6시즌 연속 100안타(KBO 역대 73번째)' 대기록을 달성했다. 페라자 문현빈 강백호가 주춤할 때 타선의 중심을 잡아준 만점 활약. 한화 타선 내 노시환의 존재감이 커지고 있다.

4일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기. 5회말 2사 3루 왕옌청이 전병우의 직선타구를 호수비로 잡아낸 노시환을 보며 기뻐하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.04/

수비에서도 명품 호수비로 선발 왕옌청의 10승을 지켰다. 6회말 2사 3루 위기에서 삼성 전병우의 3루 쪽 강렬한 빨랫줄 직선타를 동물적인 감각으로 낚아채며 실점 위기를 지워냈다. 최근 주축 타선인 페라자, 문현빈, 강백호가 다소 주춤한 상황에서 노시환이 중심타선에서 완벽하게 무게중심을 잡아준 셈이다.

경기 후 노시환은 "전반기에 부진했던 만큼 후반기에는 반드시 반등하겠다는 각오로 올스타 브레이크 때 준비를 잘했다. 그 노력이 결과로 나오는 것 같아 기분이 좋다"고 소감을 밝혔다.

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이어 6회 호수비 상황에 대해서는 "공격도 잘해야 하지만 수비는 당연히 잘해야 하는 위치다. 투수들이 안심하고 던질 수 있도록 더 열심히 잡아야 한다는 생각으로 집중하고 있다"며 책임감을 내비쳤다.

4일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기. 8회초 1사 2루 노시환이 1타점 적시타를 치고 기뻐하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.04/

6년 연속 100안타 달성 소식에는 "경기 끝나고 들었는데 나에게는 매우 의미 있는 기록이다. 안타 수 자체도 좋지만, 6년간 큰 부상 없이 풀타임을 치렀다는 증거이기 때문"이라며 "이 의미를 늘 기억하고 7시즌, 8시즌을 넘어 은퇴할 때까지 계속 이어갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 다짐했다.

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정현석 기자 hschung@sportschosun.com