마테오 방출 → 김하성 복귀, 싸늘한 애틀랜타의 시선…바꿀 길은 '타율 0.068' 굴욕 탈출+골글 수비 부활 뿐이다

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[스포츠조선 박상경 기자] 한 달 만에 돌아온 클럽하우스, 그러나 분위기가 싸늘하다.

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애틀랜타 브레이브스는 4일(한국시각) 마이너 재활 경기 일정을 마친 김하성을 26인 로스터에 복귀시키면서, 내야수 호르헤 마테오를 지명 할당(DFA) 했다. 마테오는 김하성이 첫 부상 복귀 이후 부진한 모습을 보이자 주전 유격수로 기용돼 한때 타율 3할 이상을 기록했으나, 최근 들어 극도로 부진한 모습을 보이다 짐 자비스에게 주전 자리를 내준 상태였다.

애틀랜타의 김하성의 기용법도 불분명하다. 앞서 김하성의 노력을 칭찬하던 월트 와이스 감독은 최근 김하성이 복귀하면 어떤 역할을 맡게 되느냐는 물음에 "그 부분에 대해선 논의가 있을 것"이라며 "자비스가 수비적인 면에서 잘 해주고 있다"며 사실상 주전 유격수는 정해져 있음을 시사했다. 김하성이 자비스의 백업을 맡게 되는데, 어느 시점에서 어떻게 기용할 지는 정하지 않은 눈치다.

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앞서 미국 현지 언론은 김하성의 로스터 복귀에 부정적 시선 일변도였다. MLB닷컴의 마크 보우먼은 '자비스는 더 많은 출전 시간을 가질 자격이 충분하다. 김하성을 다시 콜업해 (유격수로) 쓴다면 클럽하우스에 불만을 가질 선수들이 많을 것'이라고 팀내 분위기를 전한 바 있다. 어디까지나 제3자의 시선인 만큼, 애틀랜타 실제 클럽하우스 분위기가 김하성에게 부정적인지는 단정 짓기 어렵다. 그러나 애틀랜타 벤치가 1년 2000만달러 계약을 맺은 김하성의 부진을 어떻게 바라봤는지는 간접적으로 느낄 수 있는 대목이다. 이런 소식이 들려오는 것 만으로도 김하성에겐 가시방석 같은 상황일 수밖에 없다.

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지난 13일 루키리그 FCL 브레이브스에서 두 번째 재활 경기를 시작한 김하성은 3경기를 치른 뒤 트리플A 귀넷 스트라이퍼스에 합류했다. 첫 재활 기간 귀넷에서 5경기를 치르고 빅리그로 돌아온 것과 달리, 이번에는 13경기에 출전하며 재활 경기 기간을 모두 채웠다. 이 기간 성적은 타율 0.200(45타수 9안타) 3타점 8볼넷 9삼진. 장타가 늘어난 게 눈에 띈다. 9안타 중 4개를 2루타로 연결했다. 지난 5월 트리플A 첫 재활 경기 기간(15타수 5안타, 타율 0.300, 2볼넷 3삼진)과 비교해보면 30타석을 더 소화했다. 경기 감각은 충분히 다질 수 있는 시간이었다.

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관건은 이런 트리플A에서의 감을 빅리그에서도 이어갈 수 있느냐다. 첫 콜업 때도 큰 기대를 모았으나 타석 부진이 수비 실수로 연결되고, 다시 타석 부진으로 반복되는 악순환의 연속이었다. 애틀랜타가 일단 콜업한 만큼, 김하성에서 어떤 형태로든 기회를 부여할 것으로 보인다. 이때 김하성이 이전과는 공수 양면에서 달라진 모습을 보여야 신뢰 회복의 발판도 마련될 전망이다.

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김하성은 올 시즌을 끝으로 다시 FA 시장에 나서야 한다. 지난해 9월 애틀랜타 합류 뒤 좋은 모습을 보이며 FA시장에서 다년 계약을 제안 받았던 것과 달리, 이번에는 험난한 행보가 예상된다. 가치를 조금이라도 끌어 올리기 위해서는 달라진 모습을 최대한 빨리 증명해야 한다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com