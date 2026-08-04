'1위-1위-1위' KIA, 이 선수 방출했으면 어쩔 뻔했나…최후까지 고민, 신의 한 수 됐다

25일 고척돔에서 열린 KIA와 키움의 경기. 7회초 솔로홈런을 날린 KIA 카스트로. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 김민경 기자] "결정 내리기가 쉽지 않다."

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이범호 KIA 타이거즈 감독은 지난 6월 외국인 타자 때문에 고민이 깊었다. 햄스트링 부상을 회복한 해럴드 카스트로를 믿을지, 32경기에서 10홈런 31타점을 생산하며 파워는 확실히 입증한 단기 대체 외국인 아데를린 로드리게스와 더 함께해야 할지 쉽게 판단이 서지 않았다.

미국에서 커리어는 카스트로가 압도적이다. 메이저리그 6시즌 통산 타율이 2할7푼8리(1406타수 391안타)다. 지난해 마이너리그 트리플A에서는 타율 3할7리(368타수 113안타), 21홈런, 65타점, OPS 0.892를 기록했다. 이 정도 성적이면 KBO리그에 무난히 적응할 줄 알았는데, 예상보다 ABS존 적응에 애를 먹었다.

아데를린은 장단점이 명확한 타자였지만, 단기간 워낙 강렬한 인상을 심어준 것은 사실이었다. KIA는 일단 아데를린과 연장 계약을 하고 고민할 시간을 더 벌어 보려고 했는데, 아데를린이 개인 사정을 이유로 구단의 제안을 거절하면서 KIA의 선택지는 카스트로만 남게 됐다.

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KIA는 일단 카스트로가 복귀 후 어떤 타격을 펼칠지 지켜보려고 했다. 만약 전반기와 비슷한 수준의 성적을 유지했다면, KIA는 과감히 교체 카드를 썼을 것이다.

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하지만 카스트로는 완전히 다른 타자가 돼서 돌아왔다. 복귀 날짜인 지난 6월 18일을 기준으로 삼으면, 32경기에서 타율 4할6리(128타수 52안타), 10홈런, 30타점, OPS 1.150을 기록하고 있다. 팀 내 타율 1위, 홈런 2위, 타점 3위, OPS 2위를 기록하며 밥값을 톡톡히 해내고 있다.

21일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. KIA 이범호 감독이 타격훈련 중인 카스트로와 이야기를 하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.21/

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 4회초 무사 1루 KIA 카스트로가 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

후반기로 한정하면 팀 내 기여도가 더 높아진다. 타율 4할2푼1리(57타수 24안타), 6홈런, 12타점, OPS 1.301을 기록하고 있다. 타율과 OPS 1위, 홈런은 김도영과 공동 1위다. 일단 공이 잘 맞아 나가니까 자연히 장타도 눈에 띄게 늘었다. 최근 장타 생산력만 놓고 보면 KIA의 기대 이상이다.

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이범호 KIA 감독은 이제 카스트로를 팀의 중심 타자인 김도영과 나성범만큼이나 기대하고 믿는다. 지난달 중순 이후로는 콘택트 능력이 좋은 카스트로를 한동안 2번타자로 기용했는데, 최근 3경기는 카스트로를 4번타자로 고정했다.

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이 감독은 "카스트로를 2번에 두자니 중심이 약하고, 4번에 두면 1, 2번만 좋으면 확 시너지가 난다. (김)선빈이도 올라오고 있고, (하)주석이도 괜찮아서. 1, 2번만 좋으면 쫙 연결이 계속돼서 더 좋을 것 같은데, 카스트로가 주자 없는 상황에 치는 게 아깝기도 하다. 어떻게든 공은 맞히는 선수라. 타점 기회가 있으면 1, 2번이 잘하면 (김)도영이, 카스트로랑 (나)성범이한테 걸리면 대량 점수를 낼 수 있다"고 이야기했다.

KIA가 카스트로를 끝까지 포기하지 않고 최후까지 고민했던 게 결과적으로는 신의 한 수가 됐다. 방출 위기를 딛고 최고의 반전 드라마를 쓰고 있는 카스트로다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. KIA 카스트로가 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com