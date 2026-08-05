"약점이 강점됐다" 무려 4할 육박, 도루저지율 1위가 삼성에 있다...새 안방마님이 선사한 '여유'

25일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 삼성 포수 김도환이 훈련을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.25/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]예년과 다른 풍경.

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베테랑 포수 강민호(41)가 1군 엔트리에서 빠졌지만, 삼성 라이온즈의 안방 운영에는 흔들림이 없다. 오히려 박진만 감독의 표정에는 여유가 넘쳤다.

주전급으로 급성장하며 삼성의 안방을 단단히 지켜내고 있는 '새로운 안방마님' 김도환(26)이 있기 때문이다.

4일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 한화 이글스전과의 맞대결을 앞두고 박진만 감독은 강민호에게 휴식을 부여할 수 있었던 결정적인 계기로 김도환의 눈부신 성장을 꼽았다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 삼성 포수 강민호가 실점 후 아쉬워하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

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"도환이가 있어 가능했다" 폭염 혹서기, 41세 베테랑에게 휴식을 준 이유

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박진만 감독은 "강민호를 뺄 수 있었던 가장 큰 이유는 김도환이 성장해 준 덕분"이라며 입을 열었다. "그렇지 않았다면 포수진 운영이나 베테랑의 체력 안배 면에서 심리적·시간적 여유를 갖기 어려웠을 것이다. 도환이가 주전급으로 잘 메워주고 성장해 줬기 때문에 이런 결단도 내릴 수 있었다"고 평가했다.

이어 "외부 트레이드나 2차 드래프트 등으로 박세혁, 장승현 같은 경험 있는 포수들을 보강했지만, 무엇보다 김도환이 한층 더 발전된 기량으로 자리를 잡아준 것이 팀에 가장 큰 힘이 되고 있다"며 흡족해했다.

22일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 두 번째 경기. 1회를 마치고 대화를 나누고 있는 삼성 김백산, 김도환. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.22/

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"송구 불안 극복하며 완성형 포수로" 치열한 연구와 노력이 결실

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박 감독이 바라본 김도환의 가장 극적인 변화는 단연 '송구력'이다.

김도환은 볼 배합이나 상대 타자를 읽는 경기 운영 능력, 타격 메커니즘 면에서는 일찍이 좋은 평가를 받아왔으나, 송구 안정감에서 아쉬움을 남기곤 했다.

하지만 올 시즌 김도환은 높은 도루저지율을 기록하며 리그 최정상급 팝타임과 송구 능력을 선보이고 있다.

박 감독은 "그동안 볼 배합이나 경기 분석 능력이 워낙 좋아 영리하게 경기를 운영하던 선수였지만 송구가 아쉬웠다. 그런데 본인이 공부도 많이 하고 분석도 철저히 하면서 그 약점을 완전히 극복했다"며 칭찬을 아끼지 않았다.

23일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 삼성 김도환이 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.23/

김도환은 이날도 멋진 도루저지로 양창섭을 도왔다. 1회초 1사 후 좌전안타로 출루한 페라자가 문현빈 타석 때 2루도루를 시도했지만, 전광석화 같은 송구로 이재현의 자연태그를 이끌어냈다. 이 도루저지로 김도환의 시즌 도루저지율은 4할(8/20)로 주전급 포수 중 1위로 올라섰다. 경기 막판인 8회 노시환에게 기습도루를 허용해 0.381로 수치가 살짝 하락했지만 4할에 육박하는 도루저지율은 경이적이다.

타석에서의 기여도도 눈부시다. 김도환은 올 시즌 뛰어난 선구안을 바탕으로 4할대 가까운 장타율과 출루율을 유지하며 하위 타선에서 확실한 연결고리 역할을 해내고 있다.

4일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기. 5회말 타격을 하는 삼성 김도환. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.04/

'후계자' 김도환이 연 삼성 안방의 세대교체 바람

그동안 삼성 마운드는 강민호라는 확실한 기둥에 의존해왔다. 올 시즌 김도환의 성장은 고민거리였던 팀 안방의 미래를 밝히는 세대교체와 동시에 베테랑의 체력 안배까지 가능하게 만든 '일석이조'의 효과를 안기고 있다. 자신의 약점이 무엇이지 정확하게 간파하고 노력으로 약점을 강점으로 만든 삼성의 새 안방마님. 지난 2019년 2차 2라운드 12순위란 높은 순위로 지명한 고교 최고 포수 출신. 그 빛이 7년의 세월이 흘러 만개하고 있다. 주전급 포수 성장이 얼마나 오랜 세월이 필요한 지 보여주는 사례다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com