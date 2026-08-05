이정후만은 지키길 정말 잘했어! 멀티 홈런 맹활약…웹과 함께 팀의 중심으로 '우뚝'→2살 젊어진 자이언츠

샌프란시스코 자이언츠의 이정후. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]많은 선수들을 정리한 샌프란시스코 자이언츠는 팀의 주축 이정후와 로간 웹을 매각하지 않은 것에 만족하고 있다.

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샌프란시스코 크로니클은 4일(한국시각) '불과 24시간도 되지 않는 사이 로스터에서 선수 6명을 트레이드로 내보낸 샌프란시스코는 완전히 새로운 모습으로 텍사스 레인저스전에 나섰다'고 보도했다.

젊어진 샌프란시스코는 아직 2루수와 외야, 그리고 선발 로테이션, 불펜 등 여러 포지션이 완전히 정리되지 않은 상태였다. 하지만 에이스 웹이 최고의 투구를 펼쳤고, 이정후가 홈런 두 방을 터뜨리며 팀을 승리로 이끌었다.

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토니 바이텔로 샌프란시스코 감독은 오랜 동료들이 잇달아 팀을 떠나는 혼란스러운 상황 속에서도 팀을 안정시키고 리더십을 보여준 웹을 높이 평가했다.

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바이텔로 감독은 "오늘 웹이 보여준 모습은 정말 놀라웠다"며 "경기 중에는 감독인 저조차 팬이 된 것 같은 기분이 들 정도였다"고 극찬했다. 이어 "그는 경기의 주도권을 스스로 가져가고 사람들을 끌어당기는 선수다"며 "팀 동료들에게도 그런 영향을 주고 있다고 생각한다"고 덧붙였다.

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웹은 이날 총 8개의 삼진을 기록했고, 6이닝 무실점, 볼넷은 단 하나만 허용했다.

이정후 역시 승리의 핵심이었다. 이날 2개의 홈런을 터뜨리면서 타선의 핵심이 됐다.

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매체는 '이정후는 3회와 8회 각각 홈런을 터뜨리며 3안타 경기를 완성했다'며 '희생플라이 하나를 기록했고 도루도 하나 성공시켰다'고 전했다. 팀의 변화에 정신이 없는 와중에 맹활약하면서 기대를 모으고 있다.

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경기 후 이정후는 "오늘 클럽하우스에 도착했을 때 정말 많은 일이 벌어지고 있었다"면서도 "야구선수라면 결국 경기 자체에 집중해야 한다고 생각했다"고 주장했다.

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이정후는 올시즌 내내 자신을 따라다녔던 트레이드설에 대해서도 이야기했다.

그는 "샌프란시스코는 나에게 메이저리그에서 뛸 기회를 준 팀이다"며 "이 리그에서 성공을 거둔다면 샌프란시스코에서 이루고 싶다"고 전했다.

한편, 샌프란시스코는 루이스 아라에스와 엘리엇 라모스를 정리하면서 라인업에 큰 변화를 주고 있다. 이번 트레이드로 샌프란시스코는 젊은 선수들을 대거 영입했다. 평균 연령은 27.3세로 워싱턴 내셔널스와 세인트루이스 카디널스에 이어 메이저리그에서 세 번째로 젊은 로스터가 됐다. 지난 시즌보다 평균 연령이 약 2세나 낮아진 셈이다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com