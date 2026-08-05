이러다 5위까지 떨어질 수도...'충격의 후반기' 염경엽 감독은 뭐가 문제인지 안다

2일 서울 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. LG 염경엽 감독이 태플릿을 보고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.2/

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[스포츠조선 김용 기자] "결국 선발이다."

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LG 트윈스의 29년 한을 풀어주고, 2회 우승을 이끈 염경엽 감독. 올해도 한국시리즈 2연패 목표를 들고 야심찬 출발을 했지만, 야구가 쉽지 않다.

LG는 후반기 들어 급격하게 무너지며 3위로 순위가 떨어졌다. 4일 SSG 랜더스전도 8대10으로 지며 3연패. 선두 KT 위즈와는 6.5경기 차이고 가을야구 마지노선 5위 KIA 타이거즈와 승차는 단 2경기 뿐이다.

왕조 구축도 가능해 보였는데, 전반기 선두 싸움을 하던 LG가 갑자기 이렇게 힘을 잃을 거라 예상한 사람은 거의 없을 듯. 염 감독도 "야구 정말 모르겠다. 하면 할수록 어렵다. 변수가 너무 많다. 죽도록 노력한다고 해도 안 되는 게 있따. 선수들에게도 뭐라고 안 한다. 최선을 안 한다면 뭐라고 하겠지만, 선수들은 정말 열심히 노력하고 있다"고 말하며 답답함을 드러냈다.

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산전수전 다 겪은 염 감독이기에, 문제가 뭔지 정확히 안다. 하지만 문제를 알면서도, 해결을 하기 힘든 상황이니 머리가 아프다.

2일 서울 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 1, 2회 연속 실점한 톨허스트가 아쉬워하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.2/

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염 감독은 "결국 선발이다. 전반기 좋은 결과를 낸 과정을 보면 선발이 5이닝 이상을 던져주고, 불펜 투수들이 돌아가며 막아줬다. 그렇게 마무리 손주영에게 넘겨주면 이기는 경기였다. 그렇게 승리한 게 80% 정도였다. 좋은 경기를 하기 위해서는 선발이 중요하다"고 했다.

그런데 LG는 공교롭게도 선발진이 무너지고 있다. 믿었던 톨허스트가 최근 10경기 3승6패 평균자책점 5.53으로 매우 부진하다. 2일 두산 베어스전도 4이닝 동안 안타 9개를 맞고 6실점하며 무너졌다.

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전반기 그렇게 잘 해주던 아시아쿼터 웰스도 7월 들어서면서부터 속수무책 흔들리고 있다. 7월 5경기 3패 평균자책점 7.20. 4일 SSG 랜더스전에서는 선발로 나와 3회 상대 박성한의 타구에 다리를 맞아 교체되는 불운까지 겪었다.

4일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 3회말 2사 LG 선발 웰스가 SSG 박성한 강습 타구에 맞은 뒤 교체되고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.04/

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염 감독은 톨허스트에 대해 "공격적으로 붙어야 이길 수 있다. 톨허스트가 작년에 좋았던 건 상대가 빨리 치게끔 공격적으로 던졌다. 그러니 7이닝을 채워주는 경우가 많았다. 그런데 올해는 작년보다 더 잘해야 한다는 생각이 많은 것 같다. 안 맞으려고 던진다. 코너만 보고 던지다 볼이 되고, 카운트 몰려서 가운데에 던지다 맞는다. 이걸 반복하고 있다. 올해는 5이닝만 소화하면 투구수 100개가 된다"고 설명했다.

염 감독은 웰스에 대해서도 "구위, 피로도 이른 측면에서는 문제가 없다. 피칭 디자인을 바꿔야 한다. 상대에게 다 읽혔다고 봐야 한다"고 지적했다.

지난해 신인왕 후보였던 11승 투수 송승기도 올해는 3승3패에 그치고 있다. 그나마 임찬규가 10승을 하며 분투하고 있다. 새롭게 온 카라스코가 분위기를 바꾸는 데 앞장서줘야 한다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com