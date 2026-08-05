'같은 팀 맞아?'…전후반기 완전히 달라진 이 팀→가공할 화력으로 하위권 판도 흔든다 [부산 포커스]

22일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 두 번째 경기. 타격하는 키움 데이비슨. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.22/

28일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 8회초 1사 1루 데이비슨이 안타를 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

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[부산=스포츠조선 고재완 기자] "히우라 돌아오면 타선은 더 강해질 것."

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전반기 최하위의 굴레를 썼지만 후반기 무서운 상승세를 달리고 있는 키움 히어로즈의 화력에 사령탑 설종진 감독이 만족감을 표했다. 특히 수비 도중 펜스 충돌 부상으로 이탈했던 외국인 타자 케스턴 히우라가 1군 선수단에 본격 동행하며 복귀 임박을 알렸다.

어깨 부상으로 이탈했던 히우라의 복귀 과정은 차근차근 진행 중이다. 설 감독은 "히우라가 오늘(4일)부터 1군 선수단에 동행을 시작했고 티배팅 훈련에 들어갔다"라며 "주중에 방망이 훈련과 라이브배팅 치는 과정을 체크할 생각"이라고 밝혔다.

이어 "정확한 1군 출전 날짜를 아직 확정하진 않았지만, 이번 주말까지 상태가 호전되는 모습을 계속 체크할 것"이라며 "경과가 좋고 호전된다면 곧바로 날짜를 잡아 경기에 기용할 방침이다"라고 덧붙였다.

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히우라는 부상 전까지 후반기 7경기에서 타율 3할2푼1리(28타수 9안타) 1홈런 7타점 OPS 0.853을 기록하며 팀 중심 타선의 한 축을 든든히 지켰다.

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이어 설 감독은 올스타 휴식기 이후 확 달라진 타선의 파괴력과 집념을 반등의 최고 동력으로 꼽았다. "후반기 들어 타격에서 장타가 많이 나오고 있다"라고 말한 설 감독은 "거의 매 게임 홈런이 하나씩 터지고 있는데, 이 부분이 타선 분위기를 끌어올리는 데 큰 역할을 했다"라고 웃었다.

이어 "상대에게 실점하더라도 포기하지 않고 곧바로 쫓아가는 점수가 바로 나오는 점이 팀 전체의 승부욕과 분위기를 단단하게 만들었다"라고 평가했다.

29일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 5회초 1사 만루 데이비슨이 2타점 2루타를 치고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.29/

22일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 두 번째 경기. 타격하는 키움 권혁빈. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.22/

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기록으로도 키움 타선의 환골탈태는 증명된다. 후반기 16경기 동안 키움은 팀 타율 2할8푼9리(179안타), 21홈런, 110득점, 104타점, 팀 OPS 0.793라는 화력을 과시하고 있다. 특히 맷 데이비슨는 17경기 타율 3할1푼9리 4홈런 16타점 (OPS 0.911), 김웅빈이 14경기 타율 3할5푼 5홈런 11타점 (OPS 1.197), 권혁빈이 16경기 타율 3할5푼4리 7타점 등 상·하위 타선 가릴 것 없이 맹활약중이다.

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전반기 평균 득점 리그 꼴찌(3.68점)에 머물렀던 키움은 올스타 휴식기 이후 경기당 평균 5.71득점을 쏟아내는 '장타 군단'으로 변모했다. 실점 후 곧바로 적시타와 대포로 응수하는 집념은 상위권 경쟁팀들조차 키움을 두려워하게 만드는 이유다.

여기에 1군에 동행하며 복귀 시동을 건 히우라까지 중심 타선에 합류한다면, 히우라-데이비슨-김웅빈으로 이어지는 클린업 트리오 파괴력은 리그 최고 수준을 다투게 된다. 이 화력을 통해 키움이 후반기 하위권 판도 흔들 수 있을까.

23일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 경기. 10회초 2사 2루. 구자욱의 큼지막한 타구를 잡아내며 어깨 부상을 당한 키움 히우라. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.23/

고재완 기자 star77@sportschosun.com