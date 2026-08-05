왕년의 홈런왕, 3점포 한방으로는 만족 못했나...김재환은 왜 "그 앞 타석 홈런 못 쳐 아쉽다" 했을까

4일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 7회말 2사 1,2루 SSG 김재환이 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.04/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김용 기자] "막내 김민준 승리를 챙겨주고 싶었는데..."

Advertisement

김재환은 4일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 LG 트윈스전에서 SSG 랜더스 이적 후, 가장 좋은 활약을 펼쳤다고 해도 과언이 아닌 경기를 했다.

3번-지명타자로 선발 출전한 김재환. 7회 2-2 팽팽한 상황서 정준재가 앞서나가는 적시타를 친 후, 살얼음 리드를 깨고 점수차를 벌리는 시원한 스리런포를 터뜨렸다. 시즌 17호. 여기에 LG가 8회 6득점으로 8-9 턱밑까지 추격해온 상황 9회초 승리에 쐐기를 박는 1타점 적시타까지 때려냈다. 영양가 만점의 활약이었다.

하지만 김재환은 경기 후 웃지 못했다. 그는 홈런 타구에 대해 "너무 좋았는데, 그 전 타석에서 홈런을 못 친게 아쉬웠다. 홈런을 쳐 기쁜 것보다, 그게 더 마음에 걸렸다"고 밝혔다.

4일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 7회말 2사 1,2루 SSG 김재환이 스리런포를 날린 뒤 정준재, 박성한과 하이파이브를 하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.04/

Advertisement

잠실 홈런왕 김재환은 지난 시즌 13홈런에 그치며 자존심을 구겼다. 두산 베어스 프랜차이즈 스타 타이틀을 버리고, 전격 SSG행을 선언했다. 돈 문제가 아니었다. 드넓은 잠실에서는 홈런왕으로서 자존심을 되찾는 게 힘겹다고 냉정히 판단했다. 상대적으로 구장이 좁은 랜더스필드에서 새 출발을 해보고 싶었다.

Advertisement

그 최소한의 자존심이 20홈런. 만약 7회 스리런 홈런이 터지기 전, 6회 선두로 나와 박시원을 상대로 친 우측 펜스 바로 앞에서 잡힌 타구가 넘어갔다면 홈런수를 18개까지 늘릴 수 있었다. 그게 아쉬웠을까.

김재환은 "우리 막내 김민준이 너무 잘 던져줬다. 승리를 챙겨주고 싶은 마음이 너무 컸다. 6회 타구가 넘어갔다면, 김민준이 승리 요건을 달성했을 수 있었다. 그게 아쉬웠다"고 솔직하게 말했다.

4일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 1회 마운드에 오른 SSG 선발 김민준. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.04/

Advertisement

고졸 신인 선발 김민준은 6이닝 2실점을 하고 마운드를 내려갔다. 양팀이 2-2로 맞서 노디시전. 김재환 말대로 김재환이 6회말 점수를 뽑아줬다면 6회초 공격까지 막아낸 김민준이 승리 요건을 챙길 수 있었다. 자신이 아닌 팀 막내부터 챙긴 베테랑이다.

Advertisement

또 하나 중요한 건 이날 승리로 SSG는 올시즌 1승8패 절대적 열세던 LG 상대 2승째를 챙겼다는 것이다. 김재환은 두산 시절 '잠실 라이벌' LG와 중요한 경기들을 수없이 치렀다. 김재환은 "SSG 와서 올해 첫 시즌이다보니, 사실 상대 전적 등을 별로 생각 안 했다. 그런데 주위에서 LG에 대한 얘기를 많이 들었다. 선수들도 더 잘 하고 싶은 마음, 이기고 싶은 마음이 컸을 거라 생각한다. 그래서 오늘 승리가 더 의미있다고 생각한다"고 밝혔다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com