'레이예스 + 최소 3명' → 한동희는 거의 안정권. 2명만 더 터져다오

21일 오후 서울 고척스카이돔에서 열린 롯데 자이언츠와 키움 히어로즈의 경기. 9회초 1사 윤동희가 2루타를 친 후 기뻐하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.21/

8일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 KIA의 경기. 롯데 고승민이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.08/

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[스포츠조선 한동훈 기자] "레이예스를 받쳐줄 타자가 그래도 3명은 필요하다."

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롯데 자이언츠가 올 시즌 저조한 득점력 때문에 고민이다. 언제든 칠 수 있다는 위압감을 주는 타자가 레이예스 외에는 잘 떠오르지 않는 게 현실이다. 김태형 롯데 감독은 레이예스 외에 적어도 3명은 받쳐줘야 최소한의 경쟁력을 갖춘다고 진단했다.

1명만 무서우면 피해가면 그만이다. 2명부터는 승부를 해야한다. 3명이 터지면 득점이고 4명이 폭발하면 빅이닝이다.

올해 롯데 타선은 응집력이 부족하다. 1점 승부에서 7승 16패 리그 최저 승률(3할4리)이다. 팀 타점 득점 홈런 OPS(출루율+장타율) 전부 9등이다. 김 감독은 "일단 개개인의 기량부터 일정 수준 올라와야 한다"고 짚었다.

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마운드는 잘 버티는 편이다. 선발투수 평균자책점 4.10으로 리그 2위, 블론세이브는 13개로 리그 평균(14개) 보다 적다.

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1점 승부에서 5승만 더 했어도 롯데는 지금 5할 승률이 된다. 롯데는 100경기를 소화한 5일 현재 44승 54패 2무승부다.

100타석 이상 선 롯데 타자 중 OPS 0.800을 넘긴 선수는 레이예스와 한동희 뿐이다.

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레이예스는 100경기 전부 출전해 타율 3할4푼9리에 OPS 0.925를 기록했다. 득점권 타율 3할8푼4리에 72타점으로 영양가도 훌륭하다.

9일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 KIA의 경기. 4회말 무사 1,3루 롯데 나승엽이 적시타를 날리고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.09/

16일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 타격하는 롯데 황성빈. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.16/

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 롯데의 경기. 2회초 롯데 한동희가 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.30/

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한동희는 개막 직전 부상 여파가 컸다. 부상자 명단에 2회나 올랐다. 시동이 늦게 걸렸다. 6월 중순부터 본궤도에 올랐다. 한동희는 65경기 268타석 타율 2할8푼9리 OPS 0.831에 11홈런 37타점을 기록했다. 최근 10경기 타율 3할5푼9리에 홈런도 4방으로 뜨겁다.

2명이 더 필요하다. 소위 '윤고나황'으로 불리는 2024년 히트상품 4인방이 작년부터 올해까지 정체기다. 윤동희 고승민 나승엽 황성빈 중에 2인은 어느 팀에 가도 주전을 할 수 있을 만큼 잠재력을 터뜨려야 한다.

유격수 전민재와 포수 손성빈이 착실하게 성장하면서 센터라인 일부는 방향성이 잡혔다. 윤동희 고승민 나승엽 황성빈 중 최소 2명이 OPS 0.800을 안정적으로 찍어주는 타자로 발돋움할 수 있다면 롯데도 충분히 미래를 도모할 수 있다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com