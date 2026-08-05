"한국전에 안 나오길…" 호랑이 새끼를 키웠다. 류지현호 비상, 이제는 현실 위협, 다승 1위 대만 좌완의 무서운 폭주 "한국전? 생각해본 적 없다"

4일 삼성전에서 달성한 10승 기념구를 들고 포즈를 취한 왕옌청. 대구=스포츠조선 정현석 기자 hschung@sportschosun.com

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]한화 이글스 '대만 출신 아시아쿼터' 왕옌청이 무서운 상승세를 타고 있다.

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9월이 아시안게임이 다가올 수록 적으로 만날 수 있는 왕옌청을 둘러싸고 한국 대표팀의 우려도 커지고 있다.

왕옌청은 4일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 원정 경기에 선발 등판, 6이닝 동안 106개의 공을 던지며 3안타 2볼넷 7탈삼진 무실점 역투로 한화의 4대1 승리를 이끌었다.

이날 승리로 왕옌청은 시즌 10승(4패)째를 수확하며 LG 임찬규와 함께 리그 다승 공동 1위에 올라섰다. KBO리그 도입 첫해를 맞이한 아시아쿼터 선수 중 최초의 '시즌 10승' 대기록이다.

4일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기. 한화가 4대1로 승리하며 3연패에서 탈출했다. 시즌 10승에 달성한 왕옌청이 문현빈의 축하를 받고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.04/

최고 151km의 강속구와 스위퍼, 직구보다 10km 이상 느린 포크볼, 투심, 커브까지 자유자재로 구사한 왕옌청의 '팔색조' 피칭에 삼성 강타선은 추풍낙엽처럼 쓰러졌다. 1회 김지찬을 볼넷으로 내보낸 뒤 김성윤을 병살타로 처리하며 기세를 올린 왕옌청은 3회 1사 1, 2루 위기에서 구자욱을 삼진, 최형우를 뜬공으로 처리해 무실점 행진을 이어갔다.

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5회까지 92구를 던진 왕옌청은 6회에도 마운드에 올라 106구 투혼을 발휘하며 최형우와 전병우를 범타 처리, 6이닝 무실점 완벽투로 3경기 연속 퀄리티스타트(QS) 및 3연승을 달성했다.

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문제는 왕옌청의 이 같은 폭주가 9월 열리는 아시안게임에서 5연패를 노리는 대한민국 대표팀에게 현실 위협이 될 수 있다는 점이다. 왕옌청은 이미 대만 국가대표팀의 핵심 좌완 선발 후보로 꼽힌다.

4일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기. 한화 선발투수 왕옌청이 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.04/

경기 후 대표팀 후보인 김지찬, 이재현 등 삼성의 한국 국가대표급 타자들을 상대한 소감을 묻자 왕옌청은 "아시안게임이 9월에 열리지만, 오늘 경기는 그저 삼성 타자라는 마음가짐으로만 임했다"며 덤덤하게 답했다.

이어 '한국 대표팀 입장에서 아시안게임 한국전에 왕옌청이 안 나왔으면 하는 바람이 있다'는 취재진의 농담 섞인 질문에는 웃음을 지으며 "뭐라고 답해야 할지 모르겠다"고 여유롭게 응수했다.

경기 후 중계 인터뷰를 하는 왕옌청. 대구=스포츠조선 정현석 기자 hschung@sportschosun.com

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프로 첫 승에 감격의 눈물을 흘렸던 대만 청년 왕옌청은 이제 KBO 다승왕을 다투는 괴물 투수로 성장했다. 시간이 흐를수록 점점 강렬해지는 왕옌청의 존재감에 아시안게임 5연패를 목표로 하는 한국 대표팀의 셈법도 복잡해지고 있다.

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정현석 기자 hschung@sportschosun.com