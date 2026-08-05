"롤모델은 박해민" 강명구가 빚어낸 '제2의 강명구', "스피드+수비범위+강견" 스물 2년 차 외야수 첫 1군 나들이, 가을야구 스페셜리스트 탄생할까[대구 현장]

4일 데뷔 첫 콜업과 첫 1군 출전의 감격을 맛본 삼성 2년 차 외야수 이진용,. 대구=스포츠조선 정현석 기자 hschung@sportschosun.com

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈에 스피드와 강견을 겸비한 '새로운 스페셜리스트' 후보가 등장했다. 2년 차 외야수 이진용(20)이 감격스러운 1군 무대 데뷔전을 치렀다.

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이진용은 4일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 한화 이글스와의 주중 첫 경기에서 9회초 좌익수 대수비로 교체 투입돼 프로 데뷔 첫 1군 출전 목표를 달성했다.

1m83, 80kg의 탄탄한 체구에서 나오는 스피드가 일품인 이진용은 9회초 1사 후 심우준의 좌전 안타를 안정적으로 포구한 뒤, 내야로 매끄럽고 강하게 공을 송구하며 남다른 강견을 과시했다.

가볍게 던진 공이 빨랫줄처럼 내야로 이어지며 시선을 사로잡았다.

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경기 전 만난 이진용은 "이틀 전에 콜업 소식을 들었다. 처음에는 설??쨉 시간이 지날수록 긴장이 너무 돼서 잠을 잘 못 잤다"며 "올해 목표가 1군 콜업이었는데 정말 기분이 좋았다"고 첫 소감을 전했다.

24일 오후 대구 시민운동장에서 2012 프로야구 한국시리즈 1차전 삼성과 SK의 경기가 열렸다. 7회말 1사 2루서 2루주자 강명구가 배영섭의 내야 땅볼 때 홈까지 뛰어들어 세이프되고 있다.대구=김경민 기자 kyungmin@sportschosun.com / 2012.10.24.

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스스로 꼽은 강점 역시 명확했다.

이진용은 "빠른 발과 넓은 외야 수비 범위, 그리고 강한 어깨 세 가지가 나의 강점"이라며 "외야 전 포지션을 모두 소화할 수 있다. 경기 막판 중요할 때 대주자나 대수비로 출전해도 내 역할을 확실히 보여줄 자신이 있다"고 강조했다.

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'대도' 강명구 코치의 1대1 맞춤 훈련을 통해 탄생한 '제2의 강명구'.

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이진용은 "강명구 코치님께서 리드 자세부터 스타트까지 하나하나 새로 잡아주셨다. 덕분에 도루에 대한 자신감이 커졌다"고 전했다. 삼성의 '왕조 시절' 가을야구를 휘저었던 스페셜리스트 강명구 코치가 자신의 후계자를 직접 빚어낸 셈이다.

2일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 삼성 라이온즈의 경기. 삼성 강명구 코치. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.04.02/

이진용의 롤모델은 삼성 출신 대도이자 리그 최고 중견수 박해민(LG)이다.

그는 "박해민 선배님이 롤모델이다. 주루나 수비 면에서 나와 비슷한 부분이 많다고 느꼈다"며 지향점을 분명히 했다.

육성선수 출신 박해민 역시 프로 입단 첫 2년간 1경기 출전에 그쳤으나 이후 리그 최고의 호타준족 외야수로 폭풍 성장했다. 이진용은 박해민의 넓은 수비 범위에 빨랫줄 홈 송구가 가능한 '강한 어깨'까지 갖춘 업그레이드 모델을 꿈꾸고 있다.

사진제공=삼성 라이온즈

타격 향상과 웨이트를 통한 힘 보강이 향후 과제로 꼽히지만, 이진용은 결대로 치는 타격 기량과 상황에 맞춘 번트 연습을 끊임없이 이어가며 1군 잔류를 향한 집념을 불태우고 있다.

"열심히 준비한 만큼 1군에서 팀의 우승에 작게나마 보탬이 되고 싶다"고 각오를 다진 이진용.

가을야구가 가까워지는 시점에 삼성이 꼭 필요한 강력한 대주자·대수비 스페셜리스트 카드를 한장 확보했다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com