'10G ERA 7.59' 롯데 퇴단 교야마, 대만서 재기 노린다…라쿠텐 육성 계약

사진제공=롯데 자이언츠

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[스포츠조선 박상경 기자] 롯데 자이언츠에서 퇴단한 교야마 마사야가 대만프로야구(CPBL)에서 재기를 노린다.

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라쿠텐 몽키스는 3일(한국시각) 교야마를 육성 외국인 선수로 영입했다고 발표했다. 교야마는 구단을 통해 "라쿠텐에 합류하게 돼 영광이다. 한국, 일본에서의 경험을 바탕으로 최선을 다할 것"이라고 다짐했다.

2016년 일본 프로야구(NPB) 신인 드래프트 4라운드로 요코하마 디엔에이(DeNA) 베이스타스에 입단한 교야마는 2018년 데뷔전을 치렀다. 이후 지난해까지 요코하마 소속으로 1군 84경기 227⅔이닝 14승23패5홀드, 평균자책점 4.60을 기록했다.

교야마는 올 시즌을 앞두고 KBO리그 아시아쿼터제를 통해 롯데 유니폼을 입었다. 하지만 롯데에서 10경기 10⅔이닝 1패1홀드, 평균자책점 7.59로 기대 이하의 활약에 그쳤다. 2군에서 반등을 노렸지만, 이마저도 이뤄지지 못하면서 결국 롯데를 떠났다. 제구와 구속에서 모두 문제를 드러냈다는 평가다.

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라쿠텐은 '교야마는 2018년 선발 투수로 NPB에서 6승을 거뒀다. 2024년엔 평균자책점 2.01로 팀의 일본시리즈 우승에 기여하기도 했다'며 '교야마가 팀 투수진 뎁스와 경쟁력을 강화해줄 것'이라고 기대감을 나타냈다. 라쿠텐은 교야마가 2군에서 출발할 것이라고 밝혔다.

사진출처=라쿠텐 몽키스 구단 홈페이지

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com