이정후 전 동료는 역시 '천재 타자', 필리스 데뷔전서 벌써 멀티히트 완성...1타점 중전안타→1타점 2루타

루이스 아라에즈가 필라델피아 필리스로 이적한 첫 날인 5일(한국시각) 시티즌스뱅크파크에서 열린 워싱턴 내셔널스전에서 3회말 우측으로 적시 2루타를 날리고 있다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]3차례 타격왕에 빛나는 루이스 아라에즈가 필라델피아 필리스로 트레이드된 뒤 가진 첫 경기에서 맹타를 휘둘렀다.

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아라에즈는 5일(이하 한국시각) 시티즌스뱅크파크에서 진행 중인 워싱턴 내셔널스와의 홈경기에 4번 2루수로 선발출전, 4타수 2안타 2타점 1득점을 올리며 5대0 승리를 이끌었다.

첫 두 타석에서 연속 적시타를 때려냈으니 필라델피아 홈 팬들에게 화끈한 인사를 한 셈이다.

이로써 아라에즈는 시즌 타율 0.325(424타수 138안타)로 이 부문 NL 1위를 지켰고, 4홈런, 45타점, 53득점, 10도루, OPS 0.804를 마크했다.

루이스 아라에즈가 필라델피아 필리스로 이적한 첫 날인 5일(한국시각) 시티즌스뱅크파크에서 열린 워싱턴 내셔널스전에서 3회말 2루타를 터뜨린 뒤 더그아웃 동료들을 향해 '필리스'가 적힌 저지를 잡고 흔들며 기뻐하고 있다. Imagn Images연합뉴스

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필라델피아는 1회말 1사후 트레이 터너의 중전안타, 브라이스 하퍼의 볼넷으로 1,2루 득점 찬스를 만들었다. 이어 타석에 들어선 아라에즈는 상대 좌완 선발 카슨 팜키스트의 3구째 한복판으로 날아드는 공을 받아쳐 중전안타를 날리며 2루주자 터너를 홈으로 불러들였다.

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초구 파울에 이어 2구째 원바운드 스위퍼를 볼로 고른 아라에즈는 3구째 90.6마일 싱커가 가운데 약간 높은 코스로 떨어지자 특유의 컨택트 히팅으로 정확하게 맞혀 중견수 앞에 떨어지는 안타를 만들어냈다.

아라에즈는 두 번째 타석에서는 적시 2루타를 터뜨렸다. 3회말 선두 터너의 내야안타, 하퍼의 볼넷으로 무사 1,2루의 득점권 찬스.

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아라에즈는 상대 우완 잭 리텔과 풀카운트 접전을 벌인 끝에 8구째 한가운데로 떨어지는 91.1마일 슬라이더를 잡아당겨 1루수 안드레스 차파로의 미트를 맞고 우익선상으로 흐르는 2루타를 쳐 터너를 다시 불러들였다.

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필라델피아는 계속된 무사 2,3루서 알렉 봄의 희생플라이로 한 점을 보탰고, 계속된 2사 3루서 브랜든 마시의 우측 2루타 때 아라에즈가 홈을 밟아 4-0으로 점수차를 벌렸다.

루이스 아라에즈가 3회말 2루타를 치고 나간 뒤 후속타 때 홈을 밟고 들어와 동료들과 하이파이브를 하며 기뻐하고 있다. Imagn Images연합뉴스

아라에즈는 이후 두 타석에서는 각각 중견수플라이, 2루수 땅볼로 물러났다.

아라에즈는 전날 샌프란시스코 자이언츠에서 필라델피아로 트레이드됐다. 올시즌 후 FA가 되는 아라에즈에 대해 샌프란시스코는 포스트시즌 진출 가능성이 희박해진 지난달 초 트레이드 시장에 내놓은 것으로 알려졌다.

필라델피아는 아라에즈를 영입하면서 주전 야수들의 포지션을 변경했다. 기존 2루수 브라이슨 스탓이 3루로, 기존 3루수 알렉 봄이 1루로 각각 옮겼고, 기존 1루수 브라이스 하퍼가 우익수로 포지션을 이동했다. 하퍼는 아라에즈 트레이드가 결정되자 "어느 포지션이든 기꺼이 맡겠다"고 했다.

필라델피아는 이날 현재 61승53패로 NL 동부지구 1위 애틀랜타 브레이브스(68승45패)에 7.5게임차 뒤진 2위지만, 와일드카드 2위를 달리고 있어 포스트시즌 진출이 유력하다.

루이스 아라에즈는 샌프란시스코에서 타율 0.324를 마크했다. AP연합뉴스

2019년 미네소타 트윈스에서 메이저리그에 데뷔한 아라에즈는 2022년 타율 0.316으로 첫 타격왕에 올랐고, 2023년에는 마이애미 말린스로 옮겨 커리어 하이인 0.354의 타율을 찍고 두 번째 타격 타이틀을 차지했다.

2024년에는 시즌 중이던 5월 5일 샌디에이고 파드리스로 트레이드돼 다소 기복이 있었지만, 타율 0.314로 3년 연속 타격왕에 올랐다. 그러니까 AL에서 한 번, 뒤이어 NL에서 2년 연속 타격 1위를 차지한 것이다.

그는 작년 0.292의 타율로 생애 처음으로 3할 타율에 실패한 탓에 오프시즌 FA가 돼 샌프란시스코와 1년 1200만달러에 계약하는데 그쳤다.

그러나 아라에즈는 지금과 같은 페이스로 생애 4번째 타격왕에 오른다면 FA 시장에서 훨씬 후한 대접을 받을 수 있다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com