무안타 탈출했는데…결국 백업 운명인가, SD 송성문 애리조나전 선발 제외

AP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박상경 기자] 결국 백업 이상의 역할은 무리인가.

Advertisement

무안타 부진을 끊은 송성문(샌디에이고 파드리스)이 애리조나 다이아몬드백스전 선발 라인업에 이름을 올리지 못했다. 샌디에이고의 크레이그 스태먼 감독은 5일(한국시각) 미국 애리조나주 피닉스의 체이스필드에서 갖는 애리조나전 선발 라인업에서 송성문의 이름을 뺐다. 페르난도 타티스 주니어(우익수)-루이스 렝기포(지명 타자)-매니 마차도(3루수)-타이 프랜스(1루수)-잭슨 메릴(중견수)-잰더 보가츠(유격수)-프레디 페르민(포수)-제이크 크로넨워스(2루수)-제이스 보웬(좌익수)이 선발 출전한다. 선발 투수는 랜디 바스케스. 애리조나는 이날 10승3패, 평균자책점 2.48을 기록 중인 좌완 에두아르도 로드리게스를 선발 예고했다.

AP연합뉴스

송성문은 지난 4일 애리조나전에 선발 출전해 3타수 1안타를 기록했다. 3회초 무사 1루 첫 타석에서 유격수 병살타, 6회초 1루수 땅볼로 물러났으나, 8회초 선두 타자로 나서 중전 안타를 터뜨렸다. 지난달 20일 캔자스시티 로열스전 3안타 경기 이후 8경기 만에 터진 안타였다. 하지만 하루 만에 다시 선발 라인업에서 제외되면서 벤치 대기하게 됐다.

송성문은 지난 5월 6일 샌프란시스코 자이언츠전을 앞두고 콜업돼 꾸준히 26인 로스터를 지키고 있다. 하지만 역할은 제한적이다. 마차도와 보가츠, 크로넨워스 등 내야 주전들의 휴식이 필요한 시점에서 로테이션으로 빈 자리를 채우거나, 후반 대주자 롤을 맡고 있다. 유틸리티 능력을 인정 받았다는 점은 긍정적이지만, 경기 감각을 일정하게 유지하기에는 어려움이 있는 게 사실이다.

Advertisement

현재 송성문의 시즌 기록은 타율 0.208(106타수 22안타) 1홈런 15타점 11도루, OPS(출루율+장타율) 0.580이다. 만족스런 기록이라 보긴 어렵지만, 중요한 순간마다 안타와 도루, 타점을 기록하면서 샌디에이고 벤치의 신뢰를 얻는 데 성공했다.

AP연합뉴스

Advertisement

박상경 기자 ppark@sportschosun.com