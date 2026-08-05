"SF에서 우승 원해" LEE의 의리→"2년 안에 우승 경쟁팀 만들 것" 포지 사장의 약속

이정후가 지난 4일(한국시각) 텍사스와의 원정경기에서 3회 우중월 솔로홈런을 터뜨리고 들어와 동료들과 하이파이브를 하고 있다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]트레이드를 통해 선수단을 큰 폭으로 개편한 샌프란시스코 자이언츠가 2~3년 안에 우승 경쟁을 할 수 있는 팀으로 만들겠다고 약속했다.

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메이저리그에서 선수 이적 시스템이 대폭 확대된 2000년 이후 주력 선수들을 대거 내보내며 리빌딩에 착수한 구단이 3년 내 지구 우승 나아가 월드시리즈 우승을 한 예는 극히 드물다.

샌프란시스코는 지난 3~4일에 걸쳐 5건의 트레이드를 단행했다. 6명의 주전들을 팔았고, 유망주 위주로 8명의 선수들을 받았다.

샌프란시스코를 떠난 선수는 좌완불펜 에릭 밀러(보스턴 레드삭스), 외야수 엘리엇 라모스(뉴욕 양키스), 좌완선발 로비 레이(샌디에이고 파드리스), 2루수 루이스 아라에즈와 우완불펜 케일럽 킬리언(이상 필라델피아 필리스), 우완선발 타일러 말리(애틀랜타 브레이브스) 등이다.

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전형적인 '리빌딩' 프로세스라고 봐야 한다.

버스터 포지 샌프란시스코 사장이 지난달 30일(한국시각) 오라클파크에서 올해 드래프트 1라운드에서 뽑은 투수 잭슨 플로라와 포즈를 취하고 있다. AP연합뉴스

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이를 주도한 인물은 버스터 포지 샌프란시스코 야구부문 사장은 4일 현지 언론들과 가진 영상 인터뷰에서 "이번 트레이드들을 어떻게 표현하든 자유지만, 굳이 리빌딩이라고 말할 필요는 없다고 본다. 분명 오늘 우리 로스터에서 메이저리거 6명을 제외했다. 우리가 올해를 포함해 최근 몇 년 동안 보여준 경기력에 만족하지 못한다는 뜻"이라며 "팬들이 즐겁게 관람할 수 있는 경기력을 만들기 위해 지속인 노력을 기울이고 있다"고 밝혔다.

대폭적인 선수단 개편 작업에 대한 총평을 말한 것인데, 동시에 자신이 샌프란시스코 사장으로 부임한 2024년 가을 이후 주도했던 대부분의 전력 강화 작업이 실패했음을 자인한 것이기도 하다.

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그런데 포지 사장은 실망한 팬들을 의식했는지 '우승 경쟁'이라는 말을 언급했다.

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그는 "이번에 단행한 일련의 트레이드들은 궁극적으로 우리가 향후 몇 년 안에 다시 정상 궤도에 오를 수 있도록 발판을 마련해줄 것이라고 확신한다"며 "올해는 최악의 시즌이었지만, 우리는 여전히 우승 경쟁을 할 수 있는 팀이 될 가능성이 있다고 생각한다"고 말했다.

샌프란시스코는 2021년을 마지막으로 가을야구 무대에서 사라졌다. 작년까지 4년 연속 승률 5할을 넘지 못했고, 올해도 4할대 중반에 머물 가능성이 높다. 포지 사장 부임 후 샌프란시스코는 대대적인 전력 강화 작업을 벌였다. 맷 채프먼, 윌리 아다메스, 라파엘 데버스 등을 고액을 주고 잡았다. 올시즌을 앞두고 서부지구 우승이 목표라고 했었다.

그런데 5년 연속 포스트시즌 실패가 포지 사장이 받아든 성적표다.

이정후가 샌프란시스코에서 우승하고 싶다는 열망을 드러냈다. AP연합뉴스

하지만 어수선한 팀 분위기 속에서도 이정후는 구단에 대한 애정과 우승 의지를 드러냈다. 그는 지난 4일 텍사스 레인저스전에서 홈런 2개를 포함해 4타수 3안타 3타점 2득점을 올리며 5대1 완승을 이끈 뒤 "오늘 클럽하우스에 와보니 엄청나게 많은 일들이 일어났더라. 야구선수라면 중심을 잘 잡고 무슨 일이 일어나는지 집중해야 한다. 그래서 오늘 좋은 결과가 나왔다고 생각한다"며 "자이언츠는 나와 계약하며 메이저리그에서 뛸 기회를 준 구단이다. 내가 메이저리그에서 성공하게 된다면 그건 자이언츠와 함께이기를 바란다"고 밝혔다.

이정후는 샌프란시스코와 맺은 6년 1억1300만달러 계약이 2029년을 끝으로 종료된다. 내년 시즌 후에는 옵트아웃 권리를 행사할 수 있다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com