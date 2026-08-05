세리머니도 없이 조용히 건넨 공 하나…아시아쿼터 최초 10승 왕옌청 눈빛이 흔들린 순간

4일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기. 한화가 4대1로 승리하며 3연패에서 탈출했다. 시즌 10승에 달성한 왕옌청이 김태연에게 기념구를 받고 있다. 대구=허상욱 기자

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[대구=스포츠조선 허상욱 기자] 승리로 경기가 끝난 뒤 그라운드로 나선 왕옌청을 향해 김태연이 무심히 챙긴 기념구를 건네자 왕옌청의 눈빛이 흔들렸다.

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거창한 세레모니도 요란한 축하도 아니었다. 동료가 조용히 내민 공 하나였지만 그 무게는 달랐다.

한화는 4일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과의 원정경기에서 4대1로 승리했다. 승리의 중심엔 왕옌청이 있었다. 왕옌청은 이날 6이닝 106구 3안타 2볼넷 7탈삼진 무실점 역투로 마운드를 지배했다.

최고 151km 강속구에 스위퍼, 포크볼, 투심, 커브까지 자유자재로 구사하며 삼성 강타선을 요리했다. 3경기 연속 퀄리티스타트(QS)이자 3연승, 시즌 10승(4패)째였다.

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KBO리그 아시아쿼터 도입 첫 해, 최초의 '시즌 10승'. 숫자로는 간단해 보여도 그 공 안에 담긴 이야기는 결코 가볍지 않았다.

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동료들이 하나둘 몰려들어 손을 맞잡고 등을 두드리자 왕옌청은 그제야 실감이 난 듯 미소를 지어 보였다. 옆에서 지켜보던 외국인 동료들도 환하게 웃으며 이 순간을 함께했다.

말이 필요 없었다. 그라운드 위에서 모든 것을 증명했고 동료들의 진심 어린 축하가 나머지를 채웠다. 무심코 건넨 공 하나가 만들어낸, 대구 원정 한복판의 조용하고도 뭉클한 장면이었다.

라팍 마운드에 오른 왕옌청의 역투

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시환이형 최고야~

시즌 10승 달성! 그에게 기념구를 건네는 김태연의 손길

무심코 건네 받은 기념구에 흔들리는 왕옌청의 눈빛