스쿠벌 불똥이 김혜성에게?? 다저스 살생부 쓴다! → "필요성 줄어든 몇몇 선수들 트레이드 가능성 있어"

CHICAGO, ILLINOIS - AUGUST 04: Tarik Skubal #29 of the Los Angeles Dodgers embraces teammates before the game against the Chicago Cubs at Wrigley Field on August 04, 2026 in Chicago, Illinois. Michael Reaves/Getty Images/AFP (Photo by Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

May 25, 2026; Los Angeles, California, USA; Los Angeles Dodgers second baseman Hyeseong Kim (6) throws Colorado Rockies outfielder Troy Johnston (20) out at first in the ninth inning at Dodger Stadium. Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

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[스포츠조선 한동훈 기자] LA 다저스가 월드시리즈 3연패를 향한 마지막 퍼즐을 맞췄다. 하지만 다저스의 움직임은 이대로 끝이 아니다. 잉여 전력을 정리해야 한다.

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메지어리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 5일(한국시각) '다저스는 원하는 선수를 영입했지만 아직 끝이 아닐 수 있다. 스쿠벌 영입은 트레이드 마감일 이후에도 파급 효과를 가져올 것'이라고 내다봤다.

다저스는 트레이드 마감 직전 태릭 스쿠벌 영입에 성공했다. 야마모토 요시노부를 필두로 부상자 오타니 쇼헤이, 블레이크 스넬, 타일러 글래스노우가 돌아오면 스쿠벌까지 5인의 에이스급 로테이션이 완성된다.

MLB닷컴은 다저스가 추가로 움직일 수밖에 없다고 진단했다.

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MLB닷컴은 '다저스는 팀이 건강해지면서 입지가 모호해진 잉여 뎁스 자원들을 정리할 가능성이 있다'고 지적했다.

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마이너리그로 내려간 유틸리티 플레이어 김혜성이 대표적이다. 김혜성은 5월말 트리플A로 내려간 뒤 1군에서 자리를 잃었다.

다만 이번 전망에 김혜성이 거론되지는 않았다.

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김혜성은 올해 메이저리그 43경기 타율 2할5푼9리 출루율 3할2푼3리를 기록했다. 마이너리그에서는 52경기 타율 2할7푼4리 출루율 3할4푼1리를 기록했다.

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MLB닷컴은 '스쿠벌이 오면서 로테이션에서 밀려난 에릭 라우어, 그리고 키케 에르난데스가 부상에서 복귀하면서 출전 시간이 제한된 외야수 알렉스 콜 등이 판매 대상이 될 수 있다'고 조명했다.

포스트시즌 엔트리 경쟁도 매우 치열해졌다.

포스트시즌에서는 선발투수를 4명으로 돌리면서 일부 선발 요원이 구원으로 변신해야 한다.

MLB닷컴은 '스쿠벌이 선발진에 자리를 잡으면 글래스노우 같은 투수가 불펜으로 이동할 가능성이 있다. 다저스는 기존 역할과 상관없이 가장 기량이 뛰어난 투수 14명을 로스터에 집어넣으려고 할 것'이라고 내다봤다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com