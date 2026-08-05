'졸지에 친정을 살렸다' 김재환 대변신, 후반기 3할 → 20홈런 보인다

4일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 7회말 2사 1,2루 SSG 김재환이 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.04/

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[스포츠조선 나유리 기자]'어쩌다보니' 친정팀까지 함께 웃었다. 김재환의 대변신. 후반기에 확실히 살아났다.

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SSG 랜더스는 4일 인천 LG 트윈스전에서 대혈투를 펼친 끝에 10대8로 이겼다. 중반까지 팽팽했던 2-2 승부는 경기 후반 대폭발했다. 그 중심에 김재환이 있었다.

7회말 SSG가 무려 7득점을 올렸다. 접전을 허물어뜨리는 정준재의 1타점 적시타에 이어 김재환이 주자 1,2루 찬스에서 우월 스리런 홈런을 터뜨렸고, 뒤이어 조형우까지 3점 홈런을 쏘아올리며 순식간에 9-2로 점수차를 벌렸다.

그런데 SSG는 또 불펜이 불안했다. 이어진 8회초 이재원에게 대타 스리런 홈런을 얻어맞는 등 한 이닝에 6실점을 했고 쫓기기 시작했다.

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한 이닝에 7점을 내고도 다시 1점 차. 그때 또 김재환이 해결에 나섰다. 8회말 SSG는 2사 1,3루 찬스를 만들었고, 김재환이 이우찬을 상대로 중견수 방면에 떨어지는 1타점 적시타로 3루주자 안상현을 불러들였다. 경기 막판 1점 차와 2점 차는 무게감이 컸다. 약간의 여유가 더 생긴 SSG는 마지막 9회초 마무리 조병현을 올려 추가 실점 없이 승리를 완성할 수 있었다. 김재환은 이날 4타점 경기를 펼쳤다.

4일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 7회말 2사 1,2루 SSG 김재환이 스리런포를 날린 뒤 정준재, 박성한과 하이파이브를 하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.04/

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전반기 극도의 부진을 넘어 꾸준히 경기에 출전하고 있는 김재환은 후반기 들어 오히려 타격 성적이 좋은 상태다. 지난 1일 고척 키움 히어로즈전에서도 정현우를 상대로 3점 홈런을 터뜨렸고, 시즌 20홈런 복귀에 이제 3개만 남겨두고 있다. 전반기 타율 2할6리에 13홈런 41타점을 기록했던 김재환은 후반기들어 타율 3할2푼3리에 4홈런 15타점으로 훨씬 페이스가 좋아졌다.

최정까지 고관절 부위 수술로 인해 시즌 아웃된 상황에서, SSG가 기대하던 모습이 최근들어 나오고 있다. 삼진이 많더라도 찬스 상황에서 해결해줄 해결사가 필요했는데, 최근처럼 주자가 있을때 장타를 계속해서 생산해준다면 팀에게도 김재환 자신에게도 다시 내년에 대한 확실한 동기부여가 생기는 셈이다. "타격 연습때는 정말 괜찮다. 기술적인 문제보다는 심리적인 부분인 것 같다"며 김재환에 대한 지속적인 믿음을 보여줬던 이숭용 감독도 그 믿음에 조금씩 응답을 받고있다.

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이날 김재환의 활약에 친정팀 두산 베어스가 웃었다. 현재 KIA 타이거즈와 4위 경쟁을 펼치고 있는 두산은 3위 LG가 흔들리면서 격차가 점점 더 좁혀지고 있다. 두산은 4일 잠실 NC 다이노스전이 폭염으로 인해 취소가 됐는데, 순위 싸움과는 멀어진 SSG가 상위권팀 LG를 잡아줬다. 그래서 두팀의 격차는 이제 1.5경기 차 사정권 내에 접어들었다. 그 선봉에 김재환이 나서면서 친정팀을 도와준 모양새가 됐다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com