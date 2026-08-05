156㎞ 쾅쾅! 필승조 거듭난 KIA 이의리, 어쩌면 마무리까지? "선발 복귀날만 기다렸는데…예전엔 몰랐던 '쾌감' 알게됐다" [인터뷰]

인터뷰에 임한 KIA 이의리. 김영록 기자

16일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 KIA의 경기. 8회 마운드에 오른 KIA 이의리. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.16/

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 5회초 이의리가 김태연의 강습타구를 잡아 1루로 던지고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

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[광주=스포츠조선 김영록 기자] "1이닝 무조건 막아야한다 생각하니 전엔 몰랐던 도파민이 터지더라. 몸도 빨리 풀고 긴박하게 오르는 기분이 남다르다."

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필승조로 거듭난 KIA 타이거즈 이의리가 선발과는 또다른 투구의 맛에 흠뻑 빠졌다.

4일 광주 기아챔피언스필드에서 만난 이의리는 "원래 복귀하고 선발로 갈 예정이었는데, (곽)도규가 부상으로 빠지면서 불펜으로 던지게 됐다"고 했다.

이의리는 2021년 입단 첫해부터 선발로 활약하며 신인왕을 따냈고, 2022~2023년 2년 연속 두자릿수 승수를 달성하며 승승장구했다. 하지만 데뷔 때부터 팔꿈치 통증이 있었던 그는 2024년 토미존(팔꿈치 내측인대 교환) 및 팔꿈치 뼛조각 제거 수술을 받으면서 선수 인생의 전환기를 맞이했다.

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지난해 10경기에 선발로 등판했지만, 1승4패 평균자책점 7.94에 그쳤다. 155㎞를 넘나드는 위력적인 직구는 돋보였지만, 제구가 문제였다. 등판할 때마다 5이닝을 채우기 급급했고, 4회 이전에 난타당하며 무너진 경기도 5경기나 있었다.

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올해도 시즌초 선발로 나섰지만 부진을 거듭했다. 결국 KIA 구단은 이의리를 시즌중 일본 치바현의 넥스트베이스 애슬레틱 랩으로 2주간 단기 유학을 보냈다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. KIA 이의리가 역투하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

돌아온 뒤론 필승조로 보직이 바뀌었다. 곽도규가 부상으로 빠지고, 김범수-최지민이 기대에 미치지 못하면서 이의리가 필승조 좌완불펜 역할을 맡게 된 것.

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이의리는 "팀의 승리가 걸려 있는 포지션이다 보니까 긴장이 많이 된다. 힘이 많이 들어간다"면서도 "짧게, 모든 힘을 다 쏟아서 던지다보니까 전에는 몰랐던 재미를 느낀다. 부담이 크지만, 한편으론 도파민이 확 터지는 쾌감이 있다"며 웃었다.

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이어 "중요한 상황에 긴박하게 몸을 풀고 올라가니까, 더 정신차려야하고 더 집중해야한다. '지금 나를 부르지 않았으면 좋겠다'는 마음과 '내가 던지고 싶다'는 마음이 속에서 많이 싸운다"고 설명했다.

선발투수는 5일에 한번 던지고, 나가는 날에 정해져있는 만큼 그때 최상의 컨디션을 만들기 위해 집중한다. 반면 불펜투수는 매일매일 언제 나가야할지 몰라 준비해야한다. 이의리는 "내가 나가는 상황이 되기 전에 충분히 몸을 풀어놓아야한다. 70% 정도 만들어놓고, 등판 직전에는 불펜투구 몇개 해서 100%로 만들고 올라간다. 몸은 다 풀었는데 안나가는 날도 있더라"고 설명했다.

선발 시절 이의리는 경기당 평균 많은 이닝을 책임져주진 못했다. 잘 풀리는 날은 7이닝도 소화하지만, 제구 불안 때문에 5회를 간신히 채운 경기도 많다.

이의리는 "내가 선발로 나갔을 때 긴 이닝을 끌어주지 못하면 불펜은 이렇게 긴박하구나, 누군가는 길게 메꿔줘야하니까, 하는 게 전부터 알고는 있었지만, 지금 불펜을 하고 있으니 더 와닿는다"고 강조했다. 고비 때 잘치는 왼손타자를 상대하기 위해 올라가는 경우가 많다보니 매경기 긴장이 많이 된다고.

16일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 KIA의 경기. KIA 이의리가 역투하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.16/

일본에 다녀온 뒤론 투구시 키킹이 조금 달라진 모습이다. 일본에서 배운 투구폼은 아니고, 불펜 투수 생활에 적응하는 과정에서 앞쪽으로 쏠리는 투구밸런스를 바로잡기 편해서 바꿨다는 설명.

유례없이 뜨거운 여름에 대해서는 "덥긴 한데 거기까지 신경쓸 여유가 현재로선 없다. 개인적으로 가장 힘들었던 여름은 도쿄올림픽 다녀온 시즌이다. 요즘은 그 정도까진 아니다"라며 "더워도 밖에 나와서 공을 던지는 게 확실히 좋다. 실내는 거리도 짧고, 개방감이 없기 때문"이라면서도 "말그대로 숨막히는 더위라서, 선발투수들은 많이 힘들 것 같다"고 덧붙였다.

"필승조까진 괜찮은데, 마무리는 너무 어려울 것 같다. 정말 타고난 사람, 마무리를 하는 걸 좋아하는 사람이 따로 있다고 본다. 고기도 먹어본 사람이 잘 먹는다고, (정)해영이 행만 믿고 있다."

광주=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com