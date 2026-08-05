1회 32개나 던지고, 총 93개로 QS 찍어버리는 거 실화냐...그런데 19세 신인이라고?

4일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. SSG 김민준이 역투하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.04/

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[스포츠조선 김용 기자] 19세 투수가 이런 경기 운영을 한다니...

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SSG 랜더스는 죽다 살아났다. 4일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 LG 트윈스전에서 9-2로 앞서던 경기를 8-9까지 쫓겼지만 결국 10대8로 이겼다. 2-2이던 7회 7득점 빅이닝을 만들었으면, 쉽게 경기를 끝냈어야 했는데 불펜 난조로 애간장 다 태우게 하고 겨우 이겼다.

또 하나 아쉬웠던 건 씩씩하게 던진 19세 고졸 신인 막내 김민준의 승리도 만들어주지 못했다는 것이다. 김민준은 6이닝 2실점 역투를 했지만, 2-2 상황서 마운드를 내려가 승리 요건을 갖추지 못했다.

그래도 김민준에게는 매우 큰 의미가 있는 경기였다. 이유가 있다.

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먼저 개인 3연승은 아니지만, 3경기 연속 퀄리티스타트를 기록했다. 2002년 SK 와이번스 시절 제춘모(현 KT 위즈 코치)가 세운 신인 연속 퀄리티스타트 기록 경신에 도전할 수 있게 됐다. 제 코치는 당시 5경기 연속 퀄리티스타트를 작성했었다.

4일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. SSG 선발 김민준과 포수 조형우가 대화를 나누고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.04/

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또 이 퀄리티스타트를 그냥 만든 게 아니라는 게 중요하다. 김민준은 1회 제구 난조로 애를 먹었다. 경기 시작하자마자 홍창기, 박해민을 볼넷으로 출루시켰다. 경험이 부족한 어린 투수가 발 빠른 주자 2명을 내보내고 리그 최고의 강타자 오스틴을 상대해야 했다. 누구라도 무너지기 쉬운 조건. 하지만 침착함을 유지한 김민준은 풀카운트 승부서 하이 패스트볼로 오스틴을 헛스윙 삼진 처리했다. 그리고 문정빈과 문성주까지 좌익수 플라이로 유도하며 무실점으로 이닝을 마쳤다.

문제는 1회에만 무려 32개의 공을 던졌다는 것이다. 퀄리티스타트 도전이 힘들 걸로 보였다. 그런데 이게 웬일. 2회부터 공격적인 피칭으로 투구수를 줄여나가기 시작하더니 결국 총 93개의 공으로 6이닝을 채웠다. 대단한 경기 운영이었다.

4일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 1회 마운드에 오른 SSG 선발 김민준. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.04/

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이런 모습은 이숭용 감독에게 김민준 이름 석 자를 더욱 완벽하게 각인시킬 수 있다. 이미 이 감독 눈에는 '하트 뿅뿅'이다. 이 감독은 "휴식은 없다. 시즌 끝까지 로테이션을 돌리려 한다. 당장 이번 주 일요일(9일 NC 다이노스전)도 던져야 한다. 그래서 투구수를 90개 안쪽으로 끊어주려 한다"고 했다. 그 감독의 마음을 알았는지, 1회 32개를 던진 신인 투수가 6이닝을 93개로 처리했으니 아마 이 감독은 김민준을 업어주고 싶은 마음이었을 것이다.

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김민준의 가장 큰 강점은 직구 위주의 피칭으로, 타자를 피하지 않는다는 점이다. 이날도 직구 54개, 슬라이더 17개, 포크볼 17개, 커브 5개의 매우 이상적인 구종 배분 비율을 보여줬다. 선배들에게 주눅이 든 신인 투수들이 변화구 위주의 피칭을 하거나, 지나친 코너워크를 하다 이도저도 아닌 피칭을 하는 경우가 많은데, 김민준은 '오랜 만에 대물이 나타났다'는 인상을 팍팍 심어주고 있다. 그렇다고 공이 엄청 빠른 것도 아니다. 이날 최고 구속은 149km였다. 구속으로 측정되지 않는 구위, 그리고 자신감이 중요한 것 같다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com