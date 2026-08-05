"전민재가 살아나야"→살아났다…10G 타율 3할 맹타 '투수가 쉬어갈 틈 주지 않아' [부산 포커스]

[부산=스포츠조선 고재완 기자] 시즌 초반 극심한 변동성과 침체에 시달렸던 롯데 자이언츠 타선이 점차 반격의 기세를 높이고 있다. 사령탑 김태형 감독은 윤동희와 나승엽 등 중심 타선 야수들의 감각 회복을 반기면서도, 타선의 완성을 위한 핵심 열쇠로 하위 타선에서의 전민재의 반등과 활약을 콕 집어 강조했다.
최근 롯데 타선은 야수들의 타격감이 고르게 살아나며 상승 기류를 타고 있다. 김 감독은 "지금 나승엽도 조금씩 타격감이 좋아지고 있고, 윤동희도 확실히 감을 잡아가고 있다"라며 "고승민의 페이스가 약간 떨어져 있긴 하지만, 타선 전체적으로 봤을 때 시즌 초반보다는 훨씬 좋아진 상태"라고 평가했다.
이어 "상위 타선부터 윤동희가 포진하는 6번 타순까지 기복이 있더라도 골고루 잘 쳐줘야 팀 공격이 원활하게 돌아간다"라며 주요 타자들의 지속적인 활약을 기대했다.
김 감독이 구상하는 완벽한 타선 완성의 마지막 조각은 단연 8번 유격수로 출전 중인 전민재의 방망이다. 전민재의 시즌 타율은 2할7푼2리지만 최근 10경기 타율 3할2푼1리다. 하위 타선의 활력소 역할을 톡톡히 해내고 있다.
김 감독은 "하위 타선에서 (전)민재가 쳐주고 상위 타선이 자기 페이스를 유지해 주면, 상대 투수들이 봤을 때 타선 전체에 상당한 무게감을 느끼게 된다"라고 설명했다.
"1번부터 9번까지 매일 다 잘 칠 수는 없다. 안 좋은 선수와 좋은 선수가 섞여 있을 때, 하위 타선에서 민재 같은 선수들이 끊어주지 않고 터져줘야 팀 전체 타선이 살아난다"라며 전민재의 연결고리 역할도 강조했다.
상위 타선의 파괴력만으로는 길고 긴 순위 싸움에서 승리를 장담할 수 없다는 의미. 상대 마운드가 쉬어갈 틈을 주지 않는 '지옥의 타자 라인'을 만들기 위해서는 하위 타선의 뇌관 역할을 해줄 적시타가 필수적이다.
"하위 타선에서 민재가 해줘야 한다"라는 김 감독의 기대를 시원한 타격으로 보답하며 후반기 롯데 타선의 화력은 한층 더 매섭고 촘촘해지고 있다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com