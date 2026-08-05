[속보]'최대어' 스쿠벌의 '우당탕탕' LAD 데뷔전! '다소 아쉽네' 6이닝 2자책…터커의 판단 미스로 위기 맞아

LA 다저스의 타릭 스쿠벌. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]LA 다저스에 합류한 타릭 스쿠벌이 첫 등판부터 준수한 투구 내용을 보였다. 야수진의 수비 실책 등 위기를 맞으며 고전하기도 했다. 스쿠벌 스스로는 다소 아쉬울 수도 있는 결과였다.

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스쿠벌은 5일(한국시각) 미국 일리노이주 시카고의 리글리필드에서 열린 시카고 컵스와의 2026시즌 메이저리그 원정 경기에서 선발 등판해 6이닝 2자책 2볼넷 6탈삼진을 기록했다. 시즌 평균자책점은 2.81이다.

스쿠벌은 지난 메이저리그 트레이드 기간 디트로이트 타이거스를 떠나 다저스로 이동했다. 이번 시장 최대어로 꼽힌 선수인 만큼 다저스는 상당한 전력 강화를 이뤘다고 볼 수 있다.

스쿠벌은 팀에 적응하는 시간이 필요하지 않았다. 스쿠벌은 1회말부터 삼자범퇴로 컵스 타자들을 요리했다. 2회말에도 두타자를 삼진으로 처리하는 저력을 보였다.

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스쿠벌은 3회말 위기를 맞았다. 선두타자 댄스비 스완슨에게 좌중간 담장을 넘기는 솔로 홈런을 허용한 것. 그러나 스쿠벌은 이내 안정을 되찾았다. 이어진 두타자를 중견수 직선타와 스윙 삼진으로 잡아냈다. 이후 피트 크로우-암스트롱에게 안타를 허용했고, 스즈키 세이야에게 볼넷을 허용하며 2사 주자 1·2루 위기를 맞았지만, 알렉스 브레그먼을 뜬공으로 처리하면서 이닝을 마무리했다.

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스쿠벌은 4회말에는 상대 타자들을 효율적으로 처리했다. 마이클 부시와, 니코 호너, 그리고 타이론 테일러를 뜬공-뜬공-땅볼로 처리했다. 세 타자를 처리하는데 단 6개의 공만을 던졌다.

스쿠벌은 6회말 또 한 번 위기를 맞았다. 카일 터커가 뜬공 상황에서 낙구 지점을 제대로 파악하지 못하면서 1사 주자 2·3루 상황에 놓였다. 스쿠벌은 마이클 부시를 상대로 땅볼을 유도하며 홈으로 쇄도하던 스즈키를 잡아내는 데 성공했다. 하지만, 호너의 빗맞은 타구가 내야 안타가 되면서 실점하고 말았다.

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이후 스쿠벌은 마운드에서 내려왔다. 다저스는 현재 컵스에게 1-2로 뒤지고 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com