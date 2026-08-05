"도루 1위? 그것보단 팀 5강 더 절실해"…오늘도 달린다 "내가 더 분발할 것" [부산 포커스]

고재완 기자 star77@sportschosun.com

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[부산=스포츠조선 고재완 기자] "내가 베이스를 더 많이 밟고 잘해야 팀이 5강을 향해 바짝 쫓아갈 수 있다."

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시즌 35개 도루로 KBO리그 도루 부문 단독 선두를 달리며 생애 첫 타이틀을 눈앞에 두고도, 롯데 자이언츠의 황성빈의 시선은 오직 '팀의 5강 진입'에만 고정돼 있다. 여기에 맹타를 휘두르며 3할 타율 복귀를 눈앞에 두고 있다.

황성빈은 4일 부산 사직야구장에서 열린 키움 히어로즈와의 홈경기에 1번 타자 겸 중견수로 선발 출전해 4타수 2안타 1볼넷 1타점 1득점으로 맹활약하며 팀의 3대2 승리를 이끌었다.

특히 1회 첫 타석부터 상대 선발 하영민의 변화구를 잡아당겨 담장 상단을 맞히는 대형 3루타를 터뜨리며 기선을 제압했다. 황성빈은 "상대 투수 로케이션이 워낙 좋아 빠른 타이밍에 변화구에 반응했는데 잘 걸렸다. 내심 넘어가길 기대했는데 안 넘어가더라"며 웃은 뒤 "올해 아직 홈런이 없는데, 1년에 하나 정도는 나오는 편이라 아직 때가 아니라고 생각한다"고 여유를 보였다.

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올 시즌 80경기에서 타율 2할9푼8리, 35도루(성공률 85.4%), 46득점, 24타점을 기록 중인 황성빈은 리그 도루 1위를 질주하며 생애 첫 타이틀 획득 가능성을 높이고 있다. 하지만 그는 단호했다.

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"아직 경기가 많이 남아있고, 지금은 개인 타이틀을 신경 쓸 때가 절대 아니다. 우리 팀 위치를 위로 올리는 데만 신경 써도 부족하다. 어떻게 해야 팀이 이길 수 있을지만 생각하고 있다."

18일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 경기 준비하는 롯데 황성빈. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.18/

황성빈의 방망이는 후반기 들어 한층 더 매서워졌다. 최근 10경기에서 타율 3할8푼3리(47타수 18안타) 3루타 2개에 4타점 8득점으로 폭발하며 롯데의 톱타자 역할을 완벽하게 수행하고 있다.

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이날 타선이 잔루를 남기며 1점 차 타이트한 승부가 이어졌던 점에 대해 황성빈은 불펜 투수들에게 공을 돌렸다.

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황성빈은 "야수들이 경기 후반에 한두 점 더 내줘서 투수들을 편하게 해줬어야 했는데 그러지 못했다. 그래도 뒤에 나온 이이무라, 최준용이 형, 김원중까지 1점 차 승부를 잘 막아줘서 불펜 투수들에게 정말 고맙다"고 공을 돌렸다.

최근 가마솥 더위에 대해선 "출근할 때부터 무조건 덥다. 하지만 상대 팀이나 야구장을 찾아주시는 팬들도 똑같이 덥다. 훈련할 때 정말 필요한 부분만 집중해서 하고, 빠르게 씻고 쉬면서 체력을 안배하고 있다"고 더위 극복 노하우를 전했다.

덧붙여 황성빈은 "오늘처럼 첫 경기를 이겼을 때 최소 위닝 시리즈 이상을 가져가야 순위 싸움에서 뒤를 바짝 쫓아갈 수 있다. 내가 베이스를 더 많이 밟고 잘해줘야 팀의 득점 루트가 다양해진다. 내가 더 분발하겠다"고 팀퍼스트 정신을 강조했다.

황성빈의 머릿속에는 오직 '승리'와 '5강 추격' 뿐이다.

8일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 KIA의 경기. 1회말 무사 1루 롯데 황성빈이 2루를 훔치고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.08/

고재완 기자 star77@sportschosun.com