"김도영 ML 진출? 충분히 통할 재능…KIA 이기려면 김도영부터 막아야" 승률 92.3% 이끈 '빅리그 7시즌' 외야수의 진심 [인터뷰]

인터뷰에 임한 KT 힐리어드. 김영록 기자

17일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 5회초 2사 1루 KT 힐리어드가 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.17/

17일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 5회초 2사 1루 KT 힐리어드 투런포에 이강철 감독이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.17/

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[광주=스포츠조선 김영록 기자] 후반기 12승1무1패. KT 위즈의 '폭주' 중심에는 외국인 타자 샘 힐리어드의 불방망이가 있다.

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힐리어드는 7월 한달간 타율 3할6푼5리 9홈런 26타점, OPS(출루율+장타율) 1.156을 몰아쳤다. 7월 17일 LG 트윈스전에선 멀티포 포함 6타점으로 한경기 최다 타점 기록을 세우기도 했다.

이 같은 활약을 앞세워 KBO 7월 월간 MVP 후보로 올라섰다. 후반기만 보면 타율 4할1푼1리, OPS 1.387로 더 무시무시해진다,

1m96의 큰키와 부드러운 스윙을 앞세워 홈런 3위(29개)에 오른 장타력, 메이저리그에서 7시즌을 뛰면서 대수비로 활용될 만큼 인정받은 수비력, 긴 다리를 쭉쭉 뻗으며 내달리는 주력까지, 이강철 KT 감독이 원하는 이상적인 타자 그 자체다.

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시즌초 높은 쪽 ABS(자동볼판정 시스템)존에 고전했지만, 이젠 그 약점도 벗어던졌다. 무엇보다 그러는 와중에도 스스로를 다잡고 가다듬는 멘털이 돋보인다. 힐리어드는 올시즌을 돌아보며 "출발은 늦었지만, 그만큼 더 나은 시즌을 만들고자 노력했다"고 강조했다.

21일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 두산의 경기. KT 힐리어드가 타격을 하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.21/

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"7월초에도 약간 부침이 있었다. 올스타 휴식기 끝난 뒤로 타격감이 올라왔다. 우리팀이 좋은 모습을 보여주는 가운데 나도 내 역할을 하고 있어 기쁘다."

3~4월 홈런 5개를 시작으로 5월 8개, 6월 6개, 7월 9개를 추가하며 어느덧 KIA 김도영-LG 오스틴에 이은 홈런 3위로 올라섰다. 힐리어드는 "큰 변화를 줬다기보단 시즌초에 비해 좀더 간결한 스윙을 하고 있다. 난 현실주의자라서, 시즌 내내 이렇게 친다는 보장이 없으니까 조금이라도 좋은 컨디션을 길게 끌고가고 싶은 마음이 있다"며 미소지었다. "40홈런을 치면 너무 기쁠 것 같은데, 그렇게 생각하면 또 컨디션이 흔들리니까, 최대한 쳐야할 공을 놓치지 않는데 집중하고 싶다"고 덧붙였다.

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다만 ABS존에 대해서는 "납득할 수 없는 스트라이크콜이 많이 나온다. 시즌초에는 처음 접하는 입장이라 동요하는 모습을 많이 보여드린 것 같다. 지금도 그런 콜이 있는 건 마찬가지지만, 시스템상 어떻게 할 수 없는 부분이니 빨리 잊고 다음 공에 집중하려고 한다"며 혀를 찼다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 8회초 2사 1,2루 KIA 김도영이 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

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김도영에 대해서는 "참 재능이 넘치고 실력도 좋고, 올시즌 KIA전을 돌아보면 중요한 순간마다 한방씩 치는 능력도 있고, 수비도 좋고 주루도 좋다"며 혀를 내둘렀다.

"아마 선수 본인이 원한다면 메이저리그에도 갈 수 있을 거고, 빅리그에서도 충분히 통할만한 선수라고 본다. 그런 선수를 상대해야하는 시리즈다. 김도영의 좋은 기량이 부각되지 않도록 잘 막아내는게 승리의 첫걸음이다."

힐리어드는 "방망이는 슬럼프가 있지만, 수비나 주루는 슬럼프가 없다. 수비를 나가면 '공이 나한테 왔으면 좋겠다' 항상 생각한다. 난 잡을 자신이 있으니까. 좋은 피지컬을 물려주신 부모님께 감사드린다"고 덧붙였다.

21일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 두산의 경기. KT 힐리어드가 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.21/

자신의 커리어를 돌아보며 "뛰고 싶은데 벤치에 앉아있는 기간이 길었다. 한국에서 드디어 많은 경기에 출전하고 있다. 지금 전경기 출전중인데, 남은 경기도 모두 뛰고 싶은 마음"이라며 "건강 관리 비결은 특별할게 없다. 술을 멀리하고, 설탕 덜 먹고, 경기중에는 수분을 적극적으로 보충한다"고 설명했다.

"난 원래 텍사스 출신이고, 야구는 콜로라도에서 많이 했다. 그래서 더운 날씨 추운 날씨 모두 잘 적응하는 편이다. 솔직히 요즘 날씨가 정말 덥긴 한데, 그래도 폭염 취소보단 경기가 열렸으면 하는 마음이다. 경기를 하고 싶어하는 팀이 승리에 좀더 가깝지 않을까."

광주=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com