[오피셜]'사상 초유' 관중 심정지 발생, 결국 KBO 5~6일 전 경기 취소…긴급 대책 회의

4일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 9회초 폭염으로 인한 온열질환자 발생으로 경기가 잠시 중단됐다. 119구급대가 출동해 응급처치를 하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.04/

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[스포츠조선 나유리 기자]사상 초유의 사태다. 전국을 덮친 폭염에 결국 KBO가 이틀간 전 경기 취소 결정을 내렸다.

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한국야구위원회(KBO)는 5일 "KBO는 6일 긴급 실행위원회를 개최하고 폭염 관련 종합 대책을 논의할 방침이다. KBO는 최근 전국적으로 폭염이 지속되면서 관람객 및 선수단의 안전 위험 상황이 발생함에 따라 이를 엄중하게 인식하고, 구단 단장 및 프로야구 선수협회 관계자들이 참석하는 긴급 실행위원회를 개최할 예정이다. 이번 회의에서 관람객과 선수단의 안전을 최우선으로 고려한 향후 폭염 관련 리그 종합 운영 방침과 안전 대책에 대해 원점에서부터 논의할 예정"이라고 밝혔다.

이어 KBO는 종합 대책이 수립될 때까지 5일과 6일 열릴 예정이던 KBO리그 1군과 퓨처스리그 모든 경기 취소를 발표했다.

5일 오전 11시를 기준으로 전국 20개 구역에 폭염중대경보가 내려져있다. 서울을 비롯해 고양, 오산, 하남, 안성, 파주 등 수도권 상당 지역과 전라북도 전주, 전남광주통합특별시 광주동부, 곡성, 순천, 광양, 장성 등이 중대경보가 내려졌다. 이외에도 대부분의 지역이 폭염경보, 폭염주의보에 해당된다.

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특히 KBO리그에서도 하루전인 4일 충격적인 상황이 발생했다. 이날 폭염중대경보에 해당된 서울, 광주 지역에 경기 순연이 선언되면서, 잠실 NC-두산전과 광주 KT-KIA전은 일찌감치 취소가 됐다. 하지만 폭염경보 대상으로 취소가 되지 않았던 인천 LG-SSG전에서 20대 남성팬이 갑자기 쓰러져 심정지가 되는 사태가 벌어졌다.

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9회초 LG 공격 직전 1루 관중석에 앉아있던 남성 관중이 갑자기 쓰러져 계단을 굴렀다. 곧바로 119에 신고를 한 후 응급 처치에 들어갔다. 심정지로 추정이 돼 기도를 확보하고, 심폐소생술 이후 자동심장충격기로 충격을 가해 해당 관중은 다행히 의식을 찾았다.

4일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기. 한화 선수단이 훈련이 진행되는 사이, 폭염에 대비해 구장 관리요원들이 그라운드에 물을 뿌리는 작업을 하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.04/

SSG 구단 관계자는 "환자는 매우 많은 땀을 흘리고 있었다. 음주 상태 등도 아니었다. 온열 질환으로 보인다"고 당시 상황을 설명했다.

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경기 종료 직후 또 한명의 실신 관중이 발생했다. 이 관중 역시 20대 남성으로 평소 앓고 있던 병증이 있었고 다행히 의식을 회복한 후 병원으로 이송됐다.

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이날 랜더스필드에서만 25명의 온열 질환자가 발생했고, 그중 23명은 증상이 경미했다. 그러나 심정지 환자를 포함해 2명은 중한 상황이었다.

KBO는 지난 4일 <폭염 단계별 경기 운영 기준 세분화> 내용을 발표한 상태였다. 기상청 특보 발표를 기준으로 '폭염중대경보' 시에는 경기일 오후 1시전까지 취소를 결정하고, '폭염경보' 시에는 최대 1시간 경기 지연 개최가 가능하다고 기본 원칙을 발표했으나 '폭염경보'에 해당했던 인천 관중석에서 이같은 일이 발생하니 당연히 안전에 대한 경각심이 커질 수밖에 없었다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com