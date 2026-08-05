4할 타율에 3경기에 하나 꼴로 넘겼다...알고보니 최고 외인타자였다, KBO 7월 쉘힐릭스플레이어 수상

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 4회초 무사 1루 KIA 카스트로가 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

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[스포츠조선 정현석 기자]KT 위즈의 선발 마운드를 지킨 소형준과 KIA 타이거즈의 화력을 이끈 카스트로가 2026 KBO 리그 7월 최고의 별로 뽑혔다.

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KBO와 한국쉘석유주식회사(이하 한국쉘)는 5일 2026 신한 SOL KBO 리그 7월 '쉘힐릭스플레이어' 수상자로 투수 부문 소형준(KT), 타자 부문 카스트로(KIA)를 각각 선정했다고 발표했다.

쉘힐릭스플레이어는 월간 대체 선수 대비 승리 기여도(WAR)를 기준으로 수상자를 정한다.

투수 부문 1위에 오른 소형준은 7월 한 달간 WAR 1.27을 기록했다. 5경기에 선발 등판해 30⅓이닝을 소화하는 동안 3승과 함께 평균자책점 1.78, 탈삼진 20개를 솎아냈다.

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특히 5경기 중 4차례나 퀄리티스타트(QS)를 달성하며 KT 마운드의 확실한 에이스 역할을 해냈다. 소형준의 뒤를 이어 두산 벤자민(WAR 1.15), 롯데 로드리게스(WAR 1.12), 두산 곽빈(WAR 1.10), 한화 화이트(WAR 0.86)가 2~5위에 이름을 올렸다.

17일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 1회 마운드에 오른 KT 선발 소형준. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.17/

타자 부문에서는 KIA 중심타선의 핵심 카스트로가 WAR 1.53으로 1위를 차지했다.

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카스트로는 7월 21경기에서 타율 0.405, 34안타, 7홈런, 17타점의 매서운 타격감을 과시했다. 정교한 타격은 물론, 3경기에 하나 꼴로 담장을 넘기며 파워도 과시했다.

지난달 30일 삼성전에서는 홈런 포함 3타수 3안타 2타점 3득점 1볼넷의 맹활약으로 팀의 12대3 대승을 견인했다. 타자 부문 2위는 KIA 나성범(WAR 1.41)이 차지했고 KT 힐리어드(WAR 1.18), KIA 김도영(WAR 1.17), 삼성 구자욱(WAR 1.04)이 뒤를 이었다.

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7월 쉘힐릭스플레이어 시상식은 8월 중 각 선수 소속팀 홈구장에서 열릴 예정이며, 수상자에게는 상금 150만 원이 수여된다.

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정현석 기자 hschung@sportschosun.com