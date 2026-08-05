'호수비 → 볼넷 → 득점' 샌디에이고가 송성문 못 놓는 이유, '명품조연' 또 빛났다

AP연합뉴스

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[스포츠조선 박상경 기자] 송성문(샌디에이고 파드리스)이 애리조나 다이아몬드백스전에 교체 출전해 좋은 활약을 펼쳤다.

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송성문은 5일(한국시각) 미국 애리조나주 피닉스의 체이스필드에서 열린 애리조나전에서 팀이 8-0으로 앞선 7회초 유격수 잰더 보가츠의 대주자로 나섰다. 송성문은 7회말 호수비에 이어 9회초 선두 타자로 나서 볼넷을 골라 출루한 뒤 제이크 크로넨워스의 적시타 때 홈을 밟아 득점에 성공했다.

보가츠 대신 유격수 자리를 지킨 송성문은 호수비로 박수를 받았다. 8-2이던 7회말 1사 1루에서 애리조나 팀 타와가 친 센터 방면 타구를 크로넨워스가 2루 베이스 부근에서 다이빙캐치로 걷어냈다. 백핸드의 애매한 상황에서 크로넨워스는 글러브 토스를 택했고, 송성문은 정확한 커버 플레이로 2루 포스 아웃을 성공시켰다.

8-4가 된 9회초 선두 타자로 나선 송성문은 애리조나 우완 불펜 조나단 로아이시가를 상대로 볼넷을 골라 출루했다. 프레디 페르민의 안타로 2루로 진루한 송성문은 크로넨워스가 친 우전 안타 때 홈을 밟아 득점했다. 이 득점으로 샌디에이고는 애리조나의 추격을 뿌리치고 9대4로 이겼다. 송성문은 시즌 타율 0.208을 유지했으나, 출루율은 0.306(106타수 22안타)에서 0.311로 상승했다.

Imagn Images연합뉴스

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송성문은 지난 5월 6일 샌프란시스코 자이언츠전을 앞두고 콜업돼 꾸준히 26인 로스터를 지키고 있다. 하지만 역할은 제한적이다. 보가츠와 크로넨워스, 매니 마차도 등 내야 주전들의 휴식이 필요한 시점에서 로테이션으로 빈 자리를 채우거나, 후반 대주자 롤을 맡고 있다. 유틸리티 능력을 인정 받았다는 점은 긍정적이지만, 경기 감각을 일정하게 유지하기에는 어려움이 있는 게 사실이다. 이럼에도 중요한 순간마다 안타와 도루, 타점을 기록하면서 크레이그 스태먼 감독과 벤치의 신뢰를 얻는 데 성공했다.

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샌디에이고는 이날 1회초 마차도와 잭슨 메릴, 보가츠의 적시타로 3-0 리드를 안고 출발했다. 2회초에는 1사 만루에서 마차도의 빗맞은 타구가 우선상 안쪽에 떨어지면서 2타점 적시타가 됐고, 이어진 2사 1, 3루에서는 메릴이 적시타를 만들면서 6-0으로 격차를 벌렸다. 6회초 2사 2루에서 마차도의 적시타로 1점을 더 보탠 샌디에이고는 7회초 무사 1, 2루에서 페르민의 적시타로 8-0까지 격차를 벌렸다. 7회말 불펜이 놀란 아레나도, 제임스 맥켄에게 잇달아 투런포를 맞으면서 4점차까지 추격 당했으나, 9회초 송성문의 득점으로 다시 격차를 벌리며 승리를 안았다. 이날 승리로 샌디에이고는 시즌 전적 59승55패가 되면서 내셔널리그 서부지구 3위 자리를 지켰으며, 2위 애리조나(60승54패)에 1경기차로 따라 붙게 됐다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com