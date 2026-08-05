"다저스가 야구 망쳤어!" 야유와 저주의 현수막 뚫고 QS, 스쿠벌 "이런 분위기 익숙하다"...LAD 시즌 최다 5연패 수렁

LA 다저스 태릭 스쿠벌이 5일(한국시각) 리글리필드에서 열린 시카고 컵스전에 선발등판해 6회 위기에서 3루주자를 홈에서 보살로 잡은 2루수 토미 에드만을 향해 고마움을 표시하고 있다. AFP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노재형 기자]이렇게 야유를 받으며 마운드에 오른 투수도 없을 것이다.

Advertisement

LA 다저스 새 식구가 된 태릭 스쿠벌이 이적 첫 등판서 퀄리티스타트를 달성했지만, 패전을 안았다.

스쿠벌은 5일(이하 한국시각) 리글리필드에서 열린 시카고 컵스와의 원정경기에 선발등판해 6이닝 동안 4안타와 2볼넷을 내주고 2실점했다. 다저스가 1대5로 패해 스쿠벌이 패전을 안았다.

전반적으로 힘겨운 투구였다. 1,2회를 연속 삼자범퇴로 처리하며 기세를 올린 스쿠벌은 1-0으로 앞선 3회말 선두타자 댄스비 스완슨에 홈런을 얻어맞고 동점을 허용했다. 초구 96.6마일 직구가 약간 높은 코스로 들어가는 바람에 스완슨 배트에 제대로 걸려 좌중간 외야 관중석 중단에 떨어지는 솔로포로 연결됐다.

Advertisement

다저스 유니폼을 입고 기록한 첫 피안타 및 첫 실점이 홈런에 의한 것이었다. 이어 페드로 라미레즈를 중견수 뜬공, 미겔 아마야를 헛스윙 삼진으로 돌려세운 스쿠벌은 피트 크로우-암스트롱에 우전안타, 스즈키 세이야에 볼넷을 각각 내주며 2사 1,2루에 몰렸다가 알렉스 브레그먼을 중견수 플라이로 잡고 추가 실점을 막았다.

스쿠벌이 힘차게 공을 뿌리고 있다. AFP연합뉴스

Advertisement

4.5회를 연속으로 삼자범퇴로 처리한 스쿠벌은 1-1 균형이 이어지던 6회 한 점을 더 주며 리드를 빼앗겼다. 1사후 스즈키를 스트레이트 볼넷으로 내보낸 게 화근이었다. 이어 브레그먼에 초구 96.4마일 직구를 한복판으로 꽂다 우월 2루타를 허용했다. 우익수 카일 터커가 뒤로 달려가며 펜스 앞에서 글러브를 뻗었지만, 타구는 펜스를 직격했다.

1사 2,3루에서 마이크 부시를 2루수 땅볼로 유도해 3루주자 스즈키를 홈에서 잡은 스쿠벌은 계속된 1사 1,3루에서 니코 호너에 내야안타를 내줘 3루주자의 득점을 허용했다. 호너의 타구는 홈플레이트 앞에서 크게 원바운드된 뒤 2루수 토미 에드먼 앞에 떨어졌다. 체공 시간이 길었다.

Advertisement

스쿠벌은 타이론 테일러를 중견수 플라이로 잡고 겨우 이닝을 마무리했다.

Advertisement

다저스는 1-2로 뒤진 7회말 투수를 스쿠벌에서 알렉스 베시아로 교체했고, 베시아가 7회 2실점하면서 흐름을 완전히 빼앗겼다.

스쿠벌의 투구수는 85개로 비교적 적었지만, 데이브 로버츠 감독은 더 끌고 가지는 않았다. 합계 50개를 던진 직구와 싱커 스피드는 최고 99.3마일, 평균 97.3마일을 나타냈다. 시즌 평균(96.7마일)보다 다소 빨랐다.

태릭 스쿠벌. AFP연합뉴스

지난 며칠 동안 트레이드 시장을 뜨겁게 달궜던 스쿠벌이 다저스로 이적하자 일부 팬들과 언론들은 일제히 비난을 퍼붓기 시작했다. 다저스가 FA와 트레이드 시장에서 특급 선수들을 독식하는 현상이 계속되자 '다저스가 야구를 망친다'는 목소리를 높인 것이다.

이날 경기 시작 몇 시간을 앞두고 리글리필드 상공에는 '다저스가 야구를 망쳤다(The Dodgers ruined baseball)'는 문구가 쓰여진 현수막이 내걸렸다. 일찌감치 야구장을 찾은 컵스 팬들은 스쿠벌이 불펜에서 몸을 풀러 나오자 야유를 하기 시작했고, 선수 소개 때 스쿠벌의 이름이 불리자 톤을 더욱 높였다. 컵스 팬들은 상대팀에 배타적인 태도로 유명하다. 이번에는 디펜딩 챔피언이 스쿠벌을 데려갔으니 야유가 더 거세질 수밖에 없었다.

스쿠벌은 전날 다저스 선수단에 합류해 가진 인터뷰에서 "모든 팀들이 나를 영입할 수 있었다. 다저스가 어떤 일을 했을 때 욕하는 사람들을 난 동정하지 않는다"고 했다.

태릭 스쿠벌이 경기 전 선수 소개 때 등장해 동료들과 하이파이브를 하고 있다, AFP연합뉴스

이날 경기 후 스쿠벌은 "경기에 들어가면 난 아무 것도 생각하지 않는다. 이런 분위기에서 많이 던져봐 익숙하다. 심지어 포스트시즌서 난 홈경기에 등판한 적이 없다. 전부 원정경기였다"며 "꽤 좋은 분위기에서 투구도 해봤는데, 포스트시즌 선발등판과 비교해 (오늘 분위기가)크게 다르지 않았다"며 대수롭지 않다는 반응을 보였다.

스쿠벌은 디트로이트 시절인 2024년과 2025년 포스트시즌서 원정에서만 6차례 등판했다.

이어 스쿠벌은 "오늘 공 몇 개는 내가 의도했던 방향으로 들어가지 않았다. 초구 스트라이크를 잘 잡았어야 했다. 두 번째, 세 번째 만났을 때는 더욱 그래야 한다. 하지만 전반적인 구위는 기대했던 대로 좋았다"고 평가했다.

스쿠벌의 다음 등판은 홈경기다. 현재로서는 오는 12일 다저스타디움에서 열리는 캔자스시티 로열스전으로 예상된다.

다저스는 이날 패배로 올시즌 최다인 5연패의 늪에 빠졌다. 6일째 69승(45패)에 머문 다저스는 NL 승률 1위 밀워키 브루어스(70승43패)와의 격차가 1.5게임으로 벌어졌다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com