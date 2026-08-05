대충격! 다저스 우승청부사 영입 망했나 → 스쿠벌 쓰고도 패패패패패. 와일드카드전 추락 위기다

CHICAGO, ILLINOIS - AUGUST 04: Tarik Skubal #29 of the Los Angeles Dodgers pitches against the Chicago Cubs during the first inning at Wrigley Field on August 04, 2026 in Chicago, Illinois. Michael Reaves/Getty Images/AFP (Photo by Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

CHICAGO, ILLINOIS - AUGUST 04: Tarik Skubal #29 of the Los Angeles Dodgers pitches against the Chicago Cubs during the first inning in his Dodgers debut at Wrigley Field on August 04, 2026 in Chicago, Illinois. Michael Reaves/Getty Images/AFP (Photo by Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

CHICAGO, ILLINOIS - AUGUST 04: Tarik Skubal #29 of the Los Angeles Dodgers takes the mound against the Chicago Cubs during the first inning at Wrigley Field on August 04, 2026 in Chicago, Illinois. Michael Reaves/Getty Images/AFP (Photo by Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 한동훈 기자] LA 다저스가 '트레이드 효과'를 즉각 맛보지 못했다.

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다저스는 5일(한국시각) 시카고 리글리필드에서 열린 시카고 컵스와 경기에 1대5로 졌다.

다저스는 5연패에 빠졌다.

다저스는 디비전시리즈 직행도 위태로워졌다. 내셔널리그 승률 1위를 다투던 다저스는 69승 아홉수에 단단히 걸렸다. 다저스는 69승 45패 승률 0.605를 기록했다.

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서부지구 1위는 확정적이다. 2위 애리조나 다이아몬드백스와 승차가 무려 9경기.

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그러나 문제는 포스트시즌 시드다. 내셔널리그 디비전 우승팀 중 승률 1위와 2위가 1번 2번 시드를 받아 디비전시리즈에 직행한다. 디비전에서 우승해도 승률이 낮으면 와일드카드 시리즈 부터 시작해야 한다.

중부지구의 밀워키 브루어스가 70승 43패로 내셔널리그 승률 1위다. 다저스가 5연패에 빠진 동안 동부지구 선두 애틀란타 브레이브스가 6연승을 질주했다. 68승 45패 승률 0.602로 다저스를 바짝 따라왔다.

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다저스가 더욱 확실한 우승을 위해 '우승 청부사' 타릭 스쿠벌을 영입했음에도 불구하고 연패 탈출에 실패해서 충격이 더욱 크다.

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이날 컵스전은 스쿠벌이 다저스 유니폼을 입고 처음 등판한 경기.

스쿠벌은 6이닝 2실점 호투했지만 타선 침묵을 지켜보며 패전투수가 되고 말았다.

다만 스쿠벌은 개인적인 경기 내용에 대해서는 긍정적으로 평가했다.

스쿠벌은 "스트라이크 존에서 벗어난 공들은 내가 의도했던 곳에 떨어졌다. 대신 초구 스트라이크를 더 잘 던져야 한다. 제구력은 전반적으로 내가 기대했던 수준이었다"고 돌아봤다.

CHICAGO, ILLINOIS - AUGUST 04: Tarik Skubal #29 of the Los Angeles Dodgers embraces teammates before the game against the Chicago Cubs at Wrigley Field on August 04, 2026 in Chicago, Illinois. Michael Reaves/Getty Images/AFP (Photo by Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

CHICAGO, ILLINOIS - AUGUST 04: Tarik Skubal #29 of the Los Angeles Dodgers pitches against the Chicago Cubs during the second inning at Wrigley Field on August 04, 2026 in Chicago, Illinois. Michael Reaves/Getty Images/AFP (Photo by Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

스쿠벌은 투구수 85개로 비교적 여유가 있었지만 6이닝으로 투구를 마쳤다.

데이비드 로버츠 다저스 감독은 "지금 상황에서는 신중하고 조심스럽게 접근해야 한다. 스쿠벌은 여전히 더 많은 것을 보여줄 수 있는 투수다. 물론 더 몰아붙일 수도 있었지만 오늘은 적절한 시기가 아니라고 판단했다"고 설명했다.

로버츠 감독은 패배는 잊고 다음 경기에 집중하겠다고 했다.

그는 "그저 마음을 다잡고 깨끗이 털어버린 뒤 패배가 계속 쌓이지 않도록 어떻게든 승리할 방법을 찾아야 한다. 패배가 기분 좋을 리 없다. 지난 5경기는 완전히 잊고 내일 경기를 준비하는 것마닝 내 관심사"라고 강조했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com