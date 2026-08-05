다저스 큰일났다! IL 등재된 '욕쟁이 포수' 검진 결과 팔꿈치 인대 손상…시즌 아웃 가능성

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[스포츠조선 박상경 기자] 월드시리즈 3연패의 마지막 퍼즐을 완성한 LA 다저스가 뜻밖의 변수를 만났다.

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포수 돌튼 러싱의 시즌 아웃 가능성에 제기됐다. 다저스 소식을 전하는 오렌지카운티레지스터의 빌 플랜켓은 5일(한국시각) '오른쪽 팔꿈치 통증으로 부상자 명단(IL)에 오른 러싱이 MRI 검진 결과 내측 측부 인대 손상 진단을 받았다. 향후 4~6주 간 휴식이 필요하다'고 전했다.

러싱은 지난 6월 주전 포수 윌 스미스가 IL에 등재도니 이후 주전 자리를 지켰다. 시즌 74경기 타율 0.253, 12홈런 36타점을 기록하며 좋은 공격력을 선보였고, 수비 면에서도 나쁘지 않다는 평가를 받았다.

다만 논란이 끊이지 않았다. 지난 4월 21일 콜로라도 로키스전 도중 상대 선수들이 사인을 훔치고 있다는 발언과 제스쳐로 논란이 됐다. 이튿날 샌프란시스코 자이언츠전에서는 홈으로 파고들던 이정후를 태그아웃 시킨 뒤 무언가를 중얼거렸는데, 당시 경기를 지켜 본 이들은 러싱의 입모양을 보고 욕설을 했다는 의혹을 제기했다. 러싱은 이후 "그런 말을 한 적이 없다. 이정후와도 오해를 풀었다"고 해명했으나, 이튿날 샌프란시스코 로건 웹에게 사구를 맞고 출루한 뒤 땅볼 타구 때 유격수 윌리 아다메스에게 태클을 하면서 또 논란의 중심에 섰다. 4월 26일 시카고 컵스전에선 3회말 니코 호너 타석에서 폭투 때 1루 주자였던 컵스 포수 미겔 아마야가 2루까지 진루하자 "뚱뚱한 XX"로 부르는 장면이 TV 중계에 포착돼 논란이 됐다.

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이 때문에 다저스는 적잖이 골머리를 앓았다. 데이브 로버츠 감독은 "그의 열정을 꺾고 싶은 생각은 없다. 하지만 그는 굳이 원치 않는 문제를 자초하고 있다. 모든 것이 기록되는 만큼, 무모하게 행동하지 않을 책임이 있다"고 지적했다. 빌리 가스파리노 야구 운영 부분 부사장은 다저스 소식을 전하는 다저 블루를 통해 "러싱은 때론 호불호가 갈리는 타입"이라면서도 "분명한 건 그는 야구를 진심으로 사랑한다는 점이다. 팀내에선 굉장히 해박한 모습을 보이고, 달변이기도 하다"고 강조했다. 러싱도 캘리포니아 포스트와의 인터뷰에서 "상대 팀에 그런 식으로 인식되는 걸 원하는 건 절대 아니다. 내 실력이 아닌, 말 때문에 상대가 나를 싫어하게 해선 안된다"고 몸을 낮췄다.

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이후 러싱은 경기 경험이 쌓이며 차츰 안정을 찾아가는 듯 했다. 하지만 뜻하지 않은 팔꿈치 통증으로 장기 결장이 불가피한 상황에 몰렸다. 플랜켓은 '러싱이 올 시즌 내로 포수 마스크를 쓸 수 있을지는 미지수다. 다저스는 그를 대타 자원으로 쓰는 방향에 대해 고민 중'이라고 전했다.

현재 다저스 40인 로스터 포수 자리에는 벤 로트벳과 헌터 페두시아만 남아 있다. 태릭 스쿠벌 영입으로 강력한 마운드를 완성한 다저스지만, 뜻밖의 안방 불안에 직면한 모양새다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com