"50도라도 뛰라면 뛰지만…" 김태형 감독 "현장에서 상황보고 판단해야한다고 말했지 않나" [부산 현장]

롯데 자이언츠 선수들이 5일 부산 사직야구장에서 훈련을 하고 있다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 롯데의 경기. 김태형 감독이 경기를 지켜보고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.30/

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[부산=스포츠조선 고재완 기자] "기온이 50도라도 뛰라면 우리는 뜁니다. 하지만…"

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연일 이어지는 가마솥더위 속 전날(4일) 온열 질환을 호소하는 관중까지 발생하는 등 경기장 안팎에서 비상이 걸리자, KBO는 5일과 6일 전국 5개 구장 경기를 선제적으로 폭염 취소 처리했다. 이에 대해 롯데 자이언츠 김태형 감독은 폭염 취소의 명확한 기준 부재에 대해 다시 한번 이야기 했다.

5일 김 감독은 "내가 현장에 직접 와서 상황을 보고 판단해야 한다고 말했지 않나"라며 "50도 고온이 되더라도 KBO가 하라고 통보하면 우리는 하는 수밖에 없다. 하라면 하는 것"이라고 말문을 열었다.

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 롯데의 경기. 9회말 1사 만루 롯데 김태형 감독이 마운드 방문을 마친 뒤 더그아웃으로 향하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.30/

16일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 삼성 선수들과 인사를 나누는 롯데 김태형 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.16/

김 감독의 이같은 발언은 2일 부산 삼성 라이온즈전을 앞두고 전했던 목소리와 궤를 같이한다. 당시 사직구장은 외부 기온 37도, 인조잔디 지면 온도가 76도까지 치솟았고, 앞선 경기에서는 황성빈이 어지럼증을 느끼고 손성빈이 구토와 미열로 응급실에서 수액을 맞기도 했다. 그럼에도 KBO가 "오후 6시 이후 기온이 떨어진다"라며 30분 지연 개시를 통보하자 김 감독은 '탁상행정'을 강력히 비판한 바 있다.

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"뛰라면 뛴다"라는 김태형 감독의 뼈있는 한마디는 선수단과 팬들의 안전이 위협받는 극심한 폭염 속에 명확하고 현실적인 기준이 있어야한다는 지적이다.

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실제로 5일과 6일 경기는 취소됐지만 이후 폭염이 지속될 경우 KBO도 난감한 상황을 맞게 될 가능성이 높다.

5일 오후 3시 현재 부산 사직야구장의 기온은 33도다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com