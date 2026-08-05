그걸 놓치나? 박수받다가도 한숨 푹푹, 이정후의 끝내기 수비 실수에 SF 또 1점차 패

이정후가 5일(한국시각) 글로브라이프필드에서 열린 텍사스 레인저스와의 원정경기에서 우익수로 출전해 9회말 2사 1,2루서 상대 에제키엘 두랜의 플라이를 놓치고 있다. 이 타구는 이정후의 실책이 아닌 텍사스의 끝내기 2루타로 기록됐다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]샌프란시스코 자이언츠 이정후가 치명적인 수비 실수를 저질렀다.

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이정후는 5일(이하 한국시각) 글로브라이프필드에서 열린 텍사스 레인저스와의 원정경기에 2번 우익수로 선발출전, 5타수 1안타를 기록했다. 지난 2일 이후 4경기 연속 안타에 성공한 이정후는 타율 0.305(394타수 120안타)로 이 부문 전체 6위를 지켰다.

이정후는 0-2로 뒤진 3회 1사후 두 번째 타석에서 2루타를 쳤다. 상대 좌완 선발 맥킨지 고어의 5구째 바깥쪽 높은 코스로 날아든 96마일 직구를 가볍게 밀어쳐 좌중간에 떨어지는 타구로 연결한 뒤 2루까지 내달려 세이프됐다. 그러나 후속타 불발로 홈에 이르지는 못했다.

이정후가 3회초 좌중간 2루타를 터뜨리고 있다. AP연합뉴스

이정후의 치명적인 수비 실수가 나온 것은 4-4 동점이던 9회말 2사 1,2루에서다. 우타자 에제키엘 두란이 딜런 스미스의 95.6마일 가운데 높은 직구를 통타해 우측으로 깊숙한 타구를 날렸다. 타구를 바라보며 펜스를 향해 돌진하던 이정후는 워닝트랙에서 낙하 지점을 잘못 판단해 놓치고 말았다. 타구속도 95마일에 비거리는 340피트였다.

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그 자리에 쓰러진 이정후는 허탈할 수밖에 없었다. 기록은 두란의 끝내기 2루타. 이정후에게 실책이 주어지지는 않았다.

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스탯캐스트는 이 타구의 기대타율을 0.190으로 제시했다. 즉 웬만하면 아웃이라는 뜻인데, 이정후가 안타로 만들어준 것이나 다름없다. 만약 이정후가 그대로 아웃 처리했다면 경기는 연장으로 들어갔을 터.

이정후의 약점 중 하나로 수비력이 꼽힌다. 까다로운 타구를 허슬플레이로 잡아내 박수갈채를 받는 경우도 많지만, 이번처럼 손쉬운 타구를 놓치는 경우도 빈번하다. 전체적인 수비력을 평가하는 지표가 리그 하위권인 이유다.

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스탯캐스트에 따르면 이정후는 수비 가치(Fielding Run Value) 부문서 -4로 평가대상 306명 중 248위로 하위권에 속한다. 외야수 143명 중에서는 122위다.

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또 다른 지표인 OAA(Out Above Average)는 -2로 평가대상 257명 중 174위, 외야수 120명 중 83위로 역시 하위권이다.

이정후가 5일(한국시각) 글로브라이프필드에서 열린 텍사스 레인저스와의 원정경기에서 우익수로 출전해 9회말 2사 1,2루서 상대 에제키엘 두랜의 플라이를 놓치고 있다. AP연합뉴스

OAA는 수비수가 리그 평균보다 몇 개의 타구를 더 많이 아웃으로 처리했느냐를 나타낸다. 특정 타구에 대한 메이저리그 전체 수비수의 수비율(A)을 기준으로 해당 야수가 그 타구를 처리하면 1에서, 처리하지 못하면 0에서 각각 A를 뺀다.

예를 들어 우중간 어느 지점에 떨어지는 플라이에 대한 전체 수비율이 0.990이라고 했을 때, 해당 중견수가 그 타구를 잡으면 '0.01(1-0.990)'의 수치가 얻어진다. 이런 식으로 시즌 동안 나온 모든 타구에 대한 해당 수비수의 OAA를 합치면 시즌 기록이 나오는 것이다. 이정후의 OAA가 -2라는 건 전체 외야수들의 평균보다 아웃 2개를 덜 처리했다는 뜻이다. 그게 실책일 수 있고, 수비 범위가 좁아서일 수도 있다.

이정후의 종합적인 수비력이 떨어진다는 평가가 나올 수밖에 없는 것이다.

샌프란시스코는 지난 겨울 골드글러브 수상 경력의 중견수 해리슨 베이더를 영입해 이정후의 포지션을 우익수로 변경했다. 하지만 샌프란시스코의 외야 수비력은 여전히 최하위권이다. 외야수 합계 OAA가 -9로 30팀 중 25위다. 더구나 베이더는 30경기를 뛴 뒤 지난 5월 말 왼발 족저근막염 진단을 받고 부상자 명단에 올라 3개월째 재활 중이다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com