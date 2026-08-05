공짜 찬스도 못얻어먹다니... 스스로 무너지는 선발을 도와준다? 마지막 피니시 블로가 없다[SC포커스]

4일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 1회초 무사 1,2루 LG 오스틴이 삼진을 당하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.04/

4일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. LG 문정빈이 타격을 하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.04/

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[스포츠조선 권인하 기자]권투로 치면 마지막 한방, 결정적인 피니시 블로우를 날리지 못하니 아쉬운 패배가 쌓인다.

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후반기 시작하자마자 당한 8연패가 LG 트윈스에게 큰 충격이긴 했나보다. 선수들이 급해졌다. 상대가 차려준 찬스도 제대로 먹지 못하고 내뱉는다. 한방을 치면 상대가 넘어지는데 그 한방을 치지 못해 살려주고 결국 자신이 넘어지고 만다.

4일 열린 인천 SSG랜더스전이 그랬다. 그렇게 어렵게 끌고갈 경기가 아니었다. 1회초에 선취점을 뽑으며 여유있게 경기를 끌고 갔어야 했다.

1회초 선두 홍창기와 2번 박해민이 연속 볼넷을 골라 무사 1,2루의 찬스를 만들었다. 선발 김민준의 직구 제구가 잘 되지 않고 높게 떴다.

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LG에서 가장 믿을 수 있는 오스틴에게 찬스가 왔지만 오히려 흔들린 김민준에게 안정감을 줬다. 초구 146㎞의 직구가 가운데 높은 스트라이크존으로 갔는데 오스틴이 친게 파울. 오스틴은 볼을 잘 골라내면서 풀카운트 승부를 했는데 7구째 148㎞의 가운데 높은 볼에 참지 못하고 방망이를 낸 게 헛스윙 삼진이 됐다.

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4번 문정빈도 풀카운트 승부를 펼쳤고 7구째 바깥쪽 슬라이더를 쳤으나 좌익수 플라이. 이때 2루주자 홍창기가 3루까지 달려 2사 1,3루가 됐다. 5번 문성주의 타석 때 1루주자 박해민이 2루 도루까지 해 2,3루의 기회가 이어졌지만 문성주가 결국 좌익수 플라이로 물러나며 거저 얻은 무사 1,2루의 기회가 무득점으로 끝났다. 1회를 넘긴 김민준은 결국 6회까지 4안타(1홈런) 3볼넷 5탈삼진 2실점의 퀄리티스타트를 기록했다.

4일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 8회초 1사 1,2루 LG 이재원이 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.04/

4일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 1회 볼넷 출루한 LG 홍창기. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.04/

2-2 동점이던 7회말 LG가 무려 7점을 허용해 2-9로 뒤져 패색이 짙은 상황에서 8회초 기적처럼 타선이 터졌다. 문정빈의 1타점 적시타와 대타 이재원의 스리런포로 6-9로 쫓아갔고, 이어 또한번 만루 찬스를 만들고 대타 문보경의 2타점 적시타까지 나오며 8-9, 1점차까지 만들었다.

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1사 1,2루의 찬스가 계속되니 분위기는 거의 LG로 넘어간 상황. 동점이 되면 역전까지도 충분히 바라볼 수 있었다.

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그러나 홍창기가 유격수 앞 땅볼에 그쳤고, 2사 1,3루에선 신민재가 2루수앞 땅볼로 물러나며 그 1점을 따라가는데 실패.

결국 8회말 SSG에게 1점을 더 내주고 8대10으로 지고 말았다.

1회에 오스틴이나 문정빈 문성주가 선취점을 뽑는 안타를 때리면서 김민준에게 타격을 줬다면 경기의 흐름은 초반부터 다르게 갔을 것이다. 8회 역시 분면 LG에게 큰 기회였다. 그러나 두번의 기회를 모두 놓치면서 LG는 승리를 내주고 3연패가 됐다. 5,6일 경기는 폭염 취소. 분위기가 완전히 바닥으로 떨어진 LG에겐 소중한 휴식이다. KIA와의 주말 3연전엔 카라스코와 임찬규 톨허스트 등 가장 믿을 수 있는 선발 3명을 모두 투입할 수 있다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com