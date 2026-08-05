어이쿠 꽈당! 이정후 끔찍한 수비, 그런데 별 비판도 안한다 → 기대치 낮아졌나.. 美전문지 "충분히 잡을 타구"

ARLINGTON, TEXAS - AUGUST 04: Jung Hoo Lee #51 of the San Francisco Giants is unable to catch a ball hit by Ezequiel Duran of the Texas Rangers in the ninth inning that allowed the game winning run to score at Globe Life Field on August 04, 2026 in Arlington, Texas. Richard Rodriguez/Getty Images/AFP (Photo by Richard Rodriguez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

San Francisco Giants' Jung Hoo Lee, left, and Drew Gilbert, right, walk in from the outfield after the team's loss to the Texas Rangers in a baseball game in Arlington, Texas, Tuesday, Aug. 4, 2026. (AP Photo/Tony Gutierrez)

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[스포츠조선 한동훈 기자] 샌프란시스코 자이언츠 이정후가 타구 판단 실수를 저지르며 패배를 자초했다.

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샌프란시스코는 5일(한국시각) 텍사스 글로브라이프필드에서 열린 텍사스 레인저스와 경기에서 4대5로 졌다.

샌프란시스코는 2-4로 뒤진 9회초 극적으로 4-4 동점에 성공했다.

그러나 9회말에 끝내기 안타를 맞았다.

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이정후의 수비가 아쉬웠다.

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9회말 1사 2루에서 샌프란시스코 투수 딜런 스미스는 코리 시거를 고의4구로 걸렀다. 1루를 채운 뒤 브랜든 니모를 삼진 처리했다.

2사 1, 2루에서 에제키엘 듀란이 친 공이 우측에 높이 떴다.

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이정후는 즉시 첫 발 스타트를 끊지 못했다. 허둥지둥 뒤로 물러나다가 낙구 지점을 포착하지 못했다. 공은 이정후 오른쪽에 떨어졌다. 이정후는 뒤늦게 넘어지면서 글러브를 뻗어봤지만 역부족이었다. 그대로 끝내기 안타로 연결됐다.

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8회말에도 비슷한 장면이 있었다. 이 때에도 듀란이었다.

무사 만루에서 듀란이 친 타구가 이정후 방면으로 비행했다. 이정후 키를 넘어가는 라인드라이브 타구였다. 이정후는 이 때에도 첫 발 스타트가 늦었다. 2타점 적시타로 둔갑했다.

듀란은 이날 경기 영웅으로 등극했다. 5타수 3안타 4타점을 폭발했다.

Aug 4, 2026; Arlington, Texas, USA; San Francisco Giants right fielder Jung Hoo Lee (51) is unable to make a play on a fly ball by Texas Rangers shortstop Ezequiel Duran during the ninth inning at Globe Life Field. Mandatory Credit: Raymond Carlin III-Imagn Images

San Francisco Giants right fielder Jung Hoo Lee is unable to reach a run-scoring single hit by Texas Rangers' Ezequiel Duran in the ninth inning a baseball game in Arlington, Texas, Tuesday, Aug. 4, 2026. (AP Photo/Tony Gutierrez)

San Francisco Giants right fielder Jung Hoo Lee is unable to reach a run-scoring double hit by Texas Rangers' Ezequiel Duran in the ninth inning a baseball game in Arlington, Texas, Tuesday, Aug. 4, 2026. (AP Photo/Tony Gutierrez) CORRECTION: "run-scoring double" is correct not "run-scoring single" CORRECTION: "RUN-SCORING DOUBLE" IS CORRECT NOT "RUN-SCORING SINGLE"

San Francisco Giants right fielder Jung Hoo Lee is unable to reach a hit by Texas Rangers' Ezequiel Duran in the ninth inning a baseball game in Arlington, Texas, Tuesday, Aug. 4, 2026. (AP Photo/Tony Gutierrez)

미국 스포츠전문매체 디애슬레틱은 이정후의 수비를 크게 비난하지 않았다.

디애슬레틱은 '9회말 2사 후 우익수 이정후가 충분히 잡을 수 있었던 타구에 방향을 잡지 못하면서 끝내기 2루타를 내줬다. 이정후는 8회에도 듀란의 2루타를 막아내지 못했다'고 담백하게 전달했다.

이정후는 지난해까지 샌프란시스코의 주전 중견수로 뛰었다.

하지만 여름 무렵부터 꾸준히 이정후의 수비 문제가 제기됐다.

이정후는 결국 올해 우익수로 자리를 옮겼다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com